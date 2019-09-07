Даниил Медведев: «Я люблю США»

Россиянин Даниил Медведев после победы в полуфинал US Open над болгарином Григором Димитровым прокомментировал тот факт, что он стал третьим теннисистом в истории, доходившим до финалов четырех североамериканских турниров в течение одного сезона.

— Когда я приехал в США, не знал, что будет так хорошо, — цитирует ATP Tour Медведева. — Должен сказать, что люблю США.

Медведев — 3-й теннисист в истории, вышедший в финалы четырех турниров в Северной Америке за один сезон