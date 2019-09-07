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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Даниил Медведев: «Я люблю США»

02:47
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Россиянин Даниил Медведев после победы в полуфинал US Open над болгарином Григором Димитровым прокомментировал тот факт, что он стал третьим теннисистом в истории, доходившим до финалов четырех североамериканских турниров в течение одного сезона.

— Когда я приехал в США, не знал, что будет так хорошо, — цитирует ATP Tour Медведева. — Должен сказать, что люблю США.

Медведев — 3-й теннисист в истории, вышедший в финалы четырех турниров в Северной Америке за один сезон

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