Веснина прокомментировала победу над Говорцовой в первом круге Roland Garros

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу над Ольгой Говорцовой из Белоруссии в первом круге Roland Garros (6:1, 6:0).

«Я просто наслаждалась игрой и не ожидала, что все будет так просто. Знаю Ольгу много лет. Мы играли вместе в начале карьеры, поэтому я знаю ее стиль. Так что было здорово сыграть с кем-то, кого знаешь. Смотрела сетку, и там много девушек, про которых понятия не имею, как они играют.

Петра – отличный игрок, и я очень ее уважаю. Она настоящая чемпионка. Конечно, матч против нее во втором круге – большой вызов. Играть с соперницей из топ-10 на «Большом шлеме» всегда непросто. Нужно показать свой лучший теннис и с самого начала обозначить, что хочешь победить», - приводит слова Весниной официальный сайт WTA.

Во втором круге Веснина встретится с Петрой Квитовой из Чехии.