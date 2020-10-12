Даниил Медведев: «Просто не говорил перед турниром, как мне тяжело играть в таких условиях»

Россиянин Даниил Медведев объяснил, почему вылетел на Roland Garros уже в первом круге. В четырех сетах четвертый номер посева уступил Мартину Фучовичу из Венгрии.

«Последние два года я был готов на сто процентов, — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24». — Но соперник показал отменный теннис. Считаю, что сделал все, что мог. Плюс покрытие: медленный грунт, тяжелый мяч... Я просто не говорил перед турниром, как мне тяжело играть в таких условиях. Буду работать, чтобы в следующий раз играть лучше».