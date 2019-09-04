Даниил Медведев: «Этот матч получился реально странным»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Стэном Вавринкой в четвертьфинале US Open признался, что игра получилась странной. Также он считает, что у него впереди главный полуфинал в жизни.

— Думаю, мы все видели, что матч был действительно странным, — цитирует пресс-служба турнира Медведева. — У меня была очень сильная боль в четырехглавой мышце, и я подумалеще в первом сете: «Не собираюсь продолжать матч». Видел, что это беспокоило Стэна, потому что знаю, каково это играть против травмированного игрока.

Чувствую себя очень странно из-за этого матча, но я должен сказать, что я действительно счастлив быть в своем главном полуфинале.

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