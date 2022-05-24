Цонга проиграл Рууду на «Ролан Гаррос» в последнем матче в карьере в одиночном разряде

Француз Жо-Вилфрид Цонга провел последний одиночный матч в карьере. В первом круге «Ролан Гаррос» он уступил восьмой ракетке мира Касперу Рууду.

Завтра он в паре с Ришаром Гаске поборется против Хольгера Руне и Франсишку Кабрала.

Цонга — экс-пятая ракетка мира, победитель 18 турниров ATP и финалист Australian Open 2008 года. В составе сборной Франции он брал серебро Олимпиады-2012 в паре и Кубок Дэвиса в 2017 году.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2, 7:6 (7:0)

Хуберт Хуркач (Польша, 12) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — 7:5, 6:2, 7:5

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:1, 7:6 (7:1), 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 24) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:5, 7:5, 7:6 (7:5)