Россиянка Селехметьева завершила выступление на «Ролан Гаррос». Она проиграл сет, ведя со счетом 5:0

Россиянка Оксана Селехметьева завершила выступление на «Ролан Гаррос». На старте соревнований она проиграла представительнице Словении Кае Юван.

Россиянка уступила в двух сетах, причем по ходу второго сета она вела со счетом 5:0, но растеряла все преимущество и потерпела итоговое поражение.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кая Юван (Словения) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 7:5, 7:6 (7:4)

Паула Бадоса (Испания, 3) — Фиона Ферро (Франция, WC) — 6:2, 6:0

Джессика Пегула (США, 11) — Ван Цян (Китай) — 6:2, 6:4

Тамара Зиданшек (Словения, 24) — Клер Лю (США) — 6:2, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ирина Мария Бара (Румыния, Q) — 6:3, 6:1

Майар Шериф (Египет) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 7:5

Камила Джорджи (Италия, 28) — Чжан Шуай (Китай) — 3:6, 6:2, 6:2

Мэдисон Бренгл (США) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, LL) — 6:1, 6:2