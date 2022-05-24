Россиянка Селехметьева завершила выступление на «Ролан Гаррос». Она проиграл сет, ведя со счетом 5:0
Россиянка Оксана Селехметьева завершила выступление на «Ролан Гаррос». На старте соревнований она проиграла представительнице Словении Кае Юван.
Россиянка уступила в двух сетах, причем по ходу второго сета она вела со счетом 5:0, но растеряла все преимущество и потерпела итоговое поражение.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кая Юван (Словения) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 7:5, 7:6 (7:4)
Паула Бадоса (Испания, 3) — Фиона Ферро (Франция, WC) — 6:2, 6:0
Джессика Пегула (США, 11) — Ван Цян (Китай) — 6:2, 6:4
Тамара Зиданшек (Словения, 24) — Клер Лю (США) — 6:2, 6:2
Юлия Путинцева (Казахстан) — Ирина Мария Бара (Румыния, Q) — 6:3, 6:1
Майар Шериф (Египет) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 7:5
Камила Джорджи (Италия, 28) — Чжан Шуай (Китай) — 3:6, 6:2, 6:2
Мэдисон Бренгл (США) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, LL) — 6:1, 6:2