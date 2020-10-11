Швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на победу Рафаэля Надаля в финале Roland Garros над Новаком Джоковичем — 6:0, 6:2, 7:5.

После этой победы у 34-летнего испанца 20 титулов на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он догнал швейцарца Роджера Федерера, который являлся рекордсменом в мировом теннисе. У Джоковича — 17 «шлемов».

«Я всегда уважал Надаля, мы с ним хорошие друзья. На протяжении долгих лет он является моим главным соперником. Мне очень приятно поздравить его с победой на 20-м турнире «Большого шлема». Невероятно, что он умудрился выиграть Roland Garros уже невообразимые 13 раз. Цифра 20 — лишь очередной рубеж для нас двоих. По крайней мере, я очень на это надеюсь», — написал Федерер в Twitter.

Роджер Федерер во время пандемии коронавируса принял решение досрочно завершить сезон.