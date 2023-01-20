Жабер о поражении во втором круге Australian Open: «Мне было трудно дышать»

Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2023.

Вторая ракетка мира потерпела поражение от чешки Маркеты Вондроушовой (1:6, 7:5, 1:6).

«Мне было трудно дышать. Не знаю, что происходит. Маркета провела хороший матч и заслужила победу. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться сильнее», — приводит слова Жабер сайт WTA.

Следующей соперницей Вондроушовой на Australian Open станет ее соотечественница Линда Фрухвиртова.