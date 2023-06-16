Чесноков: «Медведев наберет форму к Уимблдону, он опытный игрок»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российский теннисист Даниил Медведев сумеет набрать хорошую форму к Уимблдону.

«До Уимблдона еще далеко, и Медведев наберет к нему форму, — цитирует ТАСС Чеснокова. — У него еще будут турниры на траве, он умеет на ней играть, все будет нормально. С другой стороны, если посмотреть на предыдущие два турнира, то там было два вылета в первых кругах, и это может немного пошатнуть уверенность. Но Даниил — опытный игрок, по идее он должен разыграться, и нужно, чтобы еще немного с сеткой повезло и в первом круге не попадались такие неудобные игроки, как Маннарино».

Медведев проиграл представителю Франции Адриану Маннарино (6:4, 4:6, 2:6) в матче второго круга турнира ATP в Хертогенбосе (Нидерланды).

Уимблдон пройдет 3-16 июля на травяных кортах в Лондоне. В конце марта английский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе.