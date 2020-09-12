Известный российский теннисист Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Даниила Медведева (2:6, 6:7, 6:7) в полуфинале US Open от Доминика Тима.

— Тим доставал невероятные мячи — это был неземной уровень тенниса, — заявил он «СЭ». — С обеих сторон была очень острая игра, высокий темп. Не могу сказать, что Медведев сыграл плохо, просто Доминик выглядел феноменально. Присутствовало сумасшедшее давление. Хоть матч и закончилась в трех сетах, но уровень игры был невероятный. Что не хватило Даниилу? Просто сейчас Тим реально сильнее.

В финале Открытого чемпионата США Тим сыграет против Александра Зверева в воскресенье. (Севастиан Терлецкий)