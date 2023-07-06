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Чесноков назвал феноменальной победу теннисиста Сафиуллина над Баутиста Агутом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Роман Сафиуллин одержал феноменальную победу над испанцем Роберто Баутиста Агутом в матче первого круга Уимблдона.

«Сафиуллин выдержал марафон, это просто феноменальная победа. Наверное, это самый лучший матч в его карьере, потому что он обыграл теннисиста, отлично играющего на траве. Если у него останутся силы, то он вполне может пройти и следующий круг. Если на «Ролан Гаррос» можно начинать матчи, например, в 9 утра, то здесь это сделать невозможно, потому что трава в это время очень скользкая, есть большой риск получить травму. Уже дошли до первой недели четверга, а некоторые не доиграли матчи первого круга, это может выбить игроков из ритма», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В матче первого круга 25-летний спортсмен обыграл испанца Роберто Баутиста Агута — 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Во втором круге турнира Сафиуллин сыграет с французом Корентеном Муте. Матч пройдет 6 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/18203599
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Роман Сафиуллин
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