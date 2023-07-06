Берреттини угрожал судье на Уимблдоне судом из-за отказа приостановить матч

Итальянский теннисист Маттео Берреттини угрожал судье из-за отказа приостановить матч первого круга Уимблдона против соотечественника Лоренцо Сонего, утверждает Tennis-Infinity. Инцидент произошел вчера, 5 июля.

По данным источника, корт, на котором играли спортсмены, был скользким из-за дождя. По ходу третьего сета Берреттини и Сонего несколько раз упали, но судья не стал прерывать игру.

После очередного падения теннесист обратился к арбитру с вопросом, почему игра не остановлена несмотря на условия. Он добавил, что это может быть травмоопасно для игроков.

«Если я получу травму, я подам на вас в суд, договорились? Я знаю, что вы хотите, чтобы мы играли. Если мы каждый раз падаем, это опасно», — передает слова Берреттини Tennis-Infinity.

Встреча была приостановлена по ходу четвертого сета. На момент приостановки счет матча 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 1:1 в пользу Берреттини.