Чеккинато пробился во второй раунд Roland Garros
18:06
Итальянец Марко Чеккинато обыграл австралийца Алекса Де Минаура в матче первого круга Roland Garros — 7:6 (11:9), 6:4, 6:0.
Во втором круге Чеккинато встретится с победителем пары Федерико Дельбонис — Хуан Лондеро.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Марко Чеккинато (Италия, Q) — Алекс Де Минаур (Австралия, 25) — 7:6 (11:9), 6:4, 6:0
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