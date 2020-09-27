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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Чеккинато пробился во второй раунд Roland Garros

18:06

Итальянец Марко Чеккинато обыграл австралийца Алекса Де Минаура в матче первого круга Roland Garros — 7:6 (11:9), 6:4, 6:0.

Во втором круге Чеккинато встретится с победителем пары Федерико Дельбонис — Хуан Лондеро.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Марко Чеккинато (Италия, Q) — Алекс Де Минаур (Австралия, 25) — 7:6 (11:9), 6:4, 6:0

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