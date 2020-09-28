Бертенс вышла во второй круг Roland Garros
16:55
Голландская теннисистка Кики Бертенс победила в первом круге Открытого чемпионате Франции.
В матче 1-го круга она обыграла украинку Катарину Завацкую — 2:6, 6:2, 6:0. Встреча между соперницами продолжалась 2 часа 7 минут.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Макхэйл (США) — Каролина Мухова (Чехия, 22) — 6:2, 6:4
Кики Бертенс (Голландия, 5) — Катарина Завацкая (Украина) — 2:6, 6:2, 6:0
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