Бертенс вышла во второй круг Roland Garros

Голландская теннисистка Кики Бертенс победила в первом круге Открытого чемпионате Франции.

В матче 1-го круга она обыграла украинку Катарину Завацкую — 2:6, 6:2, 6:0. Встреча между соперницами продолжалась 2 часа 7 минут.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Макхэйл (США) — Каролина Мухова (Чехия, 22) — 6:2, 6:4

Кики Бертенс (Голландия, 5) — Катарина Завацкая (Украина) — 2:6, 6:2, 6:0