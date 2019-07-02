Бертенс обыграла Минеллу в первом раунде Уимблдона

Голландская теннисистка Кики Бертенс выиграла у Мэнди Минеллы из Люксембурга (6:3, 6:2) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один матч и восемь минут. В следующем раунде голландка сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кики Бертенс (Голландия, 4) - Мэнди Минелла (Люксембург) - 6:3, 6:2

Кая Юван (Словения, Q) - Кристина Плишкова (Чехия) - 6:4, 2:6, 6:4

Тэйлор Таунсенд (США) - Арина Родионова (Австралия, Q) - 6:2, 6:3