Бертенс обыграла Минеллу в первом раунде Уимблдона

Голландская теннисистка Кики Бертенс выиграла у Мэнди Минеллы из Люксембурга (6:3, 6:2) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один матч и восемь минут. В следующем раунде голландка сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кики Бертенс (Голландия, 4) - Мэнди Минелла (Люксембург) - 6:3, 6:2
Кая Юван (Словения, Q) - Кристина Плишкова (Чехия) - 6:4, 2:6, 6:4
Тэйлор Таунсенд (США) - Арина Родионова (Австралия, Q) - 6:2, 6:3
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