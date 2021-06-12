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Надаль прокомментировал поражение от Джоковича в полуфинале Roland Garros

10:19
Рафаэль Надаль. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Roland Garros (6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 2:6).

«Конечно, я расстроен, что проиграл самый важный для себя турнир в году. С другой стороны, это всего лишь обычное поражение, на следующий день я уже буду дома с семьей. Это нормально. Я же не могу выигрывать вечно. В теннисе нужно уметь принимать поражения. Я знаю, что не могу выиграть Roland Garros 15 или 16 раз. Это не катастрофа», — цитирует Tennis Majors Надаля.

Поражение от Джоковича стало для Надаля третьим в карьере на Roland Garros.

В финале турнира Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Дополнительная информация:

https://www.tennismajors.com/roland-garros-news/its-just-a-defeat-on-a-tennis-court-nadal-puts-french-open-loss-in-perspective-417963.html

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