Ольховский оценил дебют теннисиста Котова на «Ролан Гаррос»

Победитель «Ролан Гаррос» 1993 года в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выступление россиянина Павла Котова на первом турнире Большого шлема в карьере.

«То, что он прошел квалификацию, — это уже хорошо. Сыграл в первом круге, жаль, что проиграл, но получил громадный опыт. Если он здесь пробился в основную сетку турнира «Большего шлема», то что помещает ему это делать дальше?» — цитирует Ольховского ТАСС.

Вчера, 22 мая, Котов проиграл голландцу Ботику ван де Зандсхюлпу со счетом 3:6, 6:3, 3:6, 2:6 в матче первого круга «Ролан Гаррос».