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Аслан Карацев — Александр Шевченко: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Карацев сыграет с Шевченко в первом круге «Ролан Гарроса» 27 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Аслан Карацев.
Фото Reuters

Россиянин Аслан Карацев встретится с представителем Казахстана Александром Шевченко в первом круге «Ролан Гарроса» в понедельник, 27 мая. Матч пройдет на пятом корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Начало — около 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В прямом эфире трансляцию игры Карацев — Шевченко можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Матчи основной сетки Roland Garros стартовали 26 мая и завершатся 9 июня.

23-летний Шевченко — 59-й номер мирового рейтинга. 30-летний Карацев — 82-ая ракетка мира.

Подробную информацию о турнире читайте в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости, Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open

Теннис
Ролан Гаррос
Александр Шевченко
Аслан Карацев
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