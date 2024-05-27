Анастасия Потапова — Камила Рахимова: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»
Потапова сыграет с Рахимовой в первом круге «Ролан Гарроса» 27 мая
Россиянки Анастасия Потапова и Камила Рахимова скрестят ракетки в первом круге «Ролан Гарроса» в понедельник, 27 мая. Игра пройдет на четвертом корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Начало — около 12.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В прямом эфире трансляцию игры Потапова — Рахимова можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.
23-летняя Потапова — 41-й номер мирового рейтинга. 22-летняя Рахимова — 87-ая ракетка мира.
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции стартовали 26 мая и завершатся 9 июня.
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