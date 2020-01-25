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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Андрей Рублев: «Удивительно, что я выиграл столько матчей подряд»

13:51
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Россиянин Андрей Рублев рассказал о своей победной серии из 15 матчей. В третьем круге Australian Open он обыграл бельгийца Давида Гоффена.

— Честно говоря, я даже не думал о том, сколько встреч выигрываю, сколько проигрываю, — цитирует Рублева Eurosport. — Конечно, удивительно, что я выиграл столько матчей подряд.

Теннис — это вид спорта, в котором каждую неделю будет только один победитель. В большинстве случаев вы будете проигрывать каждую неделю. Здесь все лучшие теннисисты. И только один выиграет.

Теперь единственная цель — как можно быстрее восстановиться к следующим матчам. Больше в физическом плане, чем в психологическом.

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