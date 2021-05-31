Андрееску проиграла Зиданшек в первом раунде Roland Garros
17:56
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не смогла выйти во второй раунд Roland Garros в женском одиночном разряде. В первом круге ее победила представительница Словении Тамара Зиданшек (6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 9:7).
Матч продолжался три часа и 23 минуты. Следующей соперницей Зиданшек станет американка Мэдисон Бренгл.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Тамара Зиданшек (Словения) — Бьянка Андрееску (Канада, 6) — 6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 9:7
Каролин Гарсия (Франция) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:1
Зарина Дияс (Казахстан) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:4, 7:5
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