Пол сыграет с Медведевым во втором раунде Roland Garros
18:17
Американский теннисист Томми Пол пробился во второй раунд Roland Garros в мужском одиночном разряде. В первом раунде он победил австралийца Кристофера О`Коннелла (6:2, 6:4, 4:6, 4:6, 10:8).
Следующим соперником американца станет россиянин Даниил Медведев.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Томми Пол (США) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — 6:2, 6:4, 4:6, 4:6, 10:8
Педро Мартинес (Испания) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 6:2, 6:2
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