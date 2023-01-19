Александрова обыграла Таунсенд и вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах она обыграла американку Тэйлор Таунсенд — 1:6, 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час 58 минут. 28-летняя россиянка подала 4 раза навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. У 26-летней американки 5 эйсов, одна двойная ошибка и 4 из 14 реализованных брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Александровой будет победительница матча Анетт Контавейт — Магда Линетт.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 1:6, 6:2, 6:3
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