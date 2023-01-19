Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:28

Кудерметова проиграла во втором круге Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах она проиграла американце Кэти Волынец — 4:6, 6:2, 2:6.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. 25-летняя россиянка четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У 21-летней американки — 0 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Следующий соперник Волынец определится в матче Чжан Шуай — Петра Мартич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кэти Волынец (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 2:6, 6:2

Теннис
Australian Open
Вероника Кудерметова
0
Читайте также
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?
Посол РФ в Канаде опроверг связь между вызовом в МИД и словами Лаврова
Хакер раскрыл причину задержания руководителя криптобиржи Bitzlato
«Отважные» поразили скопление сил ВСУ реактивными снарядами
Врач объяснила опасность ношения легкой обуви зимой
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Australian Open, 19 января: пять россиянок проведут матчи второго круга
Australian Open, 19 января: Рублев сыграет с Руусувуори во втором круге
Тарпищев: «Медведева ждет состязание подач в третьем круге Australian Open»
Австралийский болельщик, который пронес на трибуны Australian Open флаг России, рассказал, почему он это сделал
Фанат из Австралии, у которого отобрали российский флаг, хочет прийти на матч Australian Open с флагом Сербии
Австралийцу не дали развернуть флаг России после победного матча Медведева на Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open, 19 января: пять россиянок проведут матчи второго круга
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости