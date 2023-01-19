Кудерметова проиграла во втором круге Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах она проиграла американце Кэти Волынец — 4:6, 6:2, 2:6.
Матч продолжался 2 часа 10 минут. 25-летняя россиянка четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У 21-летней американки — 0 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.
Следующий соперник Волынец определится в матче Чжан Шуай — Петра Мартич.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кэти Волынец (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 2:6, 6:2
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