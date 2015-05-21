Робин Содерлинг: "Все спрашивают только о моей победе над Надалем в 2009 году"

Швед Робин Содерлинг выразил мнение, что впервые за долгие годы Рафаэль Надаль не будет фаворитом на Roland Garros. Шведский теннисист – единственный, кто обыгрывал испанца в рамках этого турнира. Надаль одерживал победы на всех Открытых чемпионатах Франции с 2005 года, исключением стал Roland Garros 2009 года, когда он по ходу турнира уступил шведу.

– Феномена, подобного эпохе Надаля на Roland Garros, не случится еще 100 лет, – приводит AP слова Содерлинга. – Все спрашивают меня только о том самом матче, когда я победил испанца на этом турнире. Но в моей карьере есть вещи, которыми я горжусь больше – я был в Топ-5 мирового рейтинга, два раза выходил в финал турнира "Большого шлема". Может, Рафе лучше проиграть еще раз, чтобы меня не спрашивали о моей победе над ним? Впервые за долгие годы он не будет фаворитом на Открытом чемпионате Франции. Однако победить его будет крайне трудно.