Татьяна Гарбин: "Эррани всегда бьется за страну"

Капитан сборной Италии Татьяна Гарбин оценила состояние Сары Эррани. Теннисистка в феврале вернулась на корт после дополнительной дисквалификации, наложенной на нее Итальянским олимпийским комитетом за употребление запрещенного препарата.

– Я до последнего не буду знать, кто сыграет в одиночных матчах. Сара играет хорошо, хотя у нее, как у всех нас, есть небольшие проблемы. Более того, я знаю, что в Кубке федерации она может показывать больше, чем в личных турнирах. Она действительно бьется за страну. Надеюсь, мы увидим ее на корте. (Мария Никулашкина)