Сборная США обыграла Латвию в квалификации Кубка Федерации и вышла в финальную стадию
09:38
В матче квалификации Кубка Федерации сборная США выиграла у команды Латвии (3:2).
Исход матча решила парная встреча. Бетани Маттек-Сэндз/София Кенин обыграли дуэт Елена Остапенко/Анастасия Севастова — 6:4, 6:0. Сборная США вышла в финальную стадию турнира.
Кубок Федерации. Квалификационный раунд
Парный разряд
Квалификация
США — Латвия — 3:2
Бетани Маттек-Сэндз/София Кенин — Елена Остапенко/Анастасия Севастова — 6:4, 6:0
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