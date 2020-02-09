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Сборная США обыграла Латвию в квалификации Кубка Федерации и вышла в финальную стадию

09:38
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В матче квалификации Кубка Федерации сборная США выиграла у команды Латвии (3:2).

Исход матча решила парная встреча. Бетани Маттек-Сэндз/София Кенин обыграли дуэт Елена Остапенко/Анастасия Севастова — 6:4, 6:0. Сборная США вышла в финальную стадию турнира.

Кубок Федерации. Квалификационный раунд

Парный разряд

Квалификация

США — Латвия — 3:2

Бетани Маттек-Сэндз/София Кенин — Елена Остапенко/Анастасия Севастова — 6:4, 6:0

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