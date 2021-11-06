Наши девушки стали первыми победительницами обновленного командного турнире, который теперь называется Кубком Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг. Финал

Россия — Швейцария — 2:0

Дарья Касаткина — Джил Тайхманн — 6:2, 6:4

Людмила Самсонова — Белинда Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4

Российские теннисистки выигрывали главный международный турнир еще под старым названием Кубок федерации четыре раза за пятилетний промежуток с 2004 по 2008 годы. Любопытно, что через 13 лет после победного финала с Испанией до сих пор в строю три из четырех членов той сборной — Светлана Кузнецова играет без перерывов, а Вера Звонарева и Елена Веснина делали длительные паузы в карьере, но вернулись на корт. Поэтому даже удивительно, что за почти полтора десятка лет Россия так и не выиграла пятый титул.

Хотя прекрасные шансы для этого были. Россиянки трижды уступали в финалах — в 2011-м и 2015-м между ними и трофеем встала сборная Чехии, доминировавшая в Кубке федерации все десятилетие, а в 2013-м — Италия. Составы и обстоятельства были разными, итог — одинаковым. И вот в 2021-м новая возможность представилась России в первом розыгрыше уже Кубка Билли Джин Кинг. На этот раз нашими оппонентками должны были стать девушки из Швейцарии, никогда не бравшие титул. Финал был для них вторым в истории после паузы длиной в 23 года.

Самсонова номер один

Что ж, Кузнецова, Звонарева и Веснина все еще играют, а Лена прошлым летом взяла олимпийское серебро в миксте. Впрочем, новое время — новые героини. В нынешнем финале Кубка Билли Джин Кинг лицом сборной стала Людмила Самсонова. Дебютантка национальной команды находится в отличной форме. Она начинала турнир в дуэте с Вероникой Кудерметовой, хотя обычно пару не играет. В полуфинале с США Самсонова вышла и в одиночке, поучаствовав в обеих победных встречах.

И когда в день финала из стана сборной пришли грустные известия о том, что лидер команды Анастасия Павлюченкова выбыла из-за травмы, ее место доверили именно Самсоновой. Так теннисистка с самым низким рейтингом среди членов сборной стала ее первой ракеткой. И играть ей предстояло против олимпийской чемпионки Токио Белинды Бенчич.

В нынешнем сезоне Самсонова уже побеждала Бенчич, хотя перед началом этой встречи шансы швейцарки казались гораздо предпочтительнее. Что она и доказала по ходу первого сета. За него Бенчич допустила всего три невынужденных ошибки, и выглядела очень уверенно. Пусть россиянка сделала брейк в третьем гейме, но четвертый начала с двух двойных ошибок и надолго отдала инициативу сопернице. Казалось, что Самсоновой попросту нечего противопоставить именитой оппонентке.

Но вторая партия началась для Людмилы с тяжелейшего гейма, в котором она отыграла четыре брейк-пойнта. И именно этот локальный успех стал точкой отсчета — Самсонова прибавила в точности ударов, постепенно навязала борьбу Бенчич и сделала второй в матче брейк. И вот на этот раз довела дело до конца, сравняв счет по сетам. А затем еще и начала третий с того, что забрала подачу Бенчич в первом же гейме.

Впереди еще были несколько долгих и очень тяжелых геймов. Матч растянулся почти на два с половиной часа, Бенчич отчаянно сопротивлялась. Не раз геймы заканчивались на тоненького. Но Самсонова своего уже не отдала. У России есть пятый титул. У России есть новая звезда. О которой хочется говорить только в восторженных тонах.

Долгий путь

Еще до этого свой победный вклад внесла Дарья Касаткина, вернувшаяся на корт после двух матчей в запасе. Напомним, что она на старте финального турнира легко разобралась с Кэрол Чжао из Канады, но с Францией штаб сборной предпочел Дарье Екатерину Александрову. В полуфинале против США Касаткина могла сыграть в решающей парной встрече, но тренеры решили не разбивать дуэт Кудерметовой и Самсоновой.

Но когда стало нужно, Касаткина вышла и отыграла здорово. Ее соперницей была Джил Тайхманн, которая начинала турнир в паре, но к полуфиналу сменила в роли второго выбора в одиночке Викторию Голубич. Но как выяснилось, Даша в резерве вовсе не засиделась. В первом сете она действовала очень надежно, совершив всего 4 невынужденных ошибки, а соперница — в четыре раза больше. Поэтому ничего удивительного, что Касаткина вышла на корт и выиграла пять геймов подряд, в том числе три на чужих подачах. Первый сет пролетел как миг.

Второй вышел более тягучим. Тайхманн не стала ошибаться меньше, но при этом ей удалось завязать борьбу. Такой нужный брейк-пойнт Касаткина сделала только в седьмом гейме. Но тут же дала о себе знать ее фирменная нестабильность — ведя 40:15, Даша проиграла четыре мяча подряд и позволила сопернице сделать быстрый обратный брейк. Не потеряв душевного равновесия, Касаткина все-таки сумела взять еще два гейма подряд, пусть и не без досадных ошибок. И принесла России первое очко в этот вечер.

Что же, это была славная охота. Которая, напомним, началась для сборной России еще в феврале прошлого года. Тогда команда провела тяжелейший отборочный матч против Румынии, в котором блистала Александрова. Коронавирус сделал этот путь рекордно долгим, но игра стоила свеч. Российские теннисистки — снова лучшие в мире. Давайте наслаждаться этим моментом.