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Кубок Дэвиса-2021: Россия — Эквадор, Сербия — Германия и другие матчи 27 ноября

11:30
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Сегодня, 27 ноября, пройдет очередной игровой день финальной стадии Кубка Дэвиса.

Группа A

Федерация тенниса России — Эквадор. Начало не ранее 18.00 мск.

Группа В

Казахстан — Швеция. Начало — в 12.00 (мск)

Группа С

Франция — Великобритания. Начало — в 12.00 (мск)

Группа D

Австралия — Венгрия. Начало — в 12.00 (мск)

Группа Е

Италия — Колумбия. Начало — в 18.00 (мск)

Группа F

Сербия — Германия. Начало — в 18.00 (мск)

Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko

Кубок Дэвиса-2021: участники и расписание соревнований

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Сергей Ревенко все материалы автора
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