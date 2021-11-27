Кубок Дэвиса-2021: Россия — Эквадор, Сербия — Германия и другие матчи 27 ноября
11:30
Сегодня, 27 ноября, пройдет очередной игровой день финальной стадии Кубка Дэвиса.
Группа A
Федерация тенниса России — Эквадор. Начало не ранее 18.00 мск.
Группа В
Казахстан — Швеция. Начало — в 12.00 (мск)
Группа С
Франция — Великобритания. Начало — в 12.00 (мск)
Группа D
Австралия — Венгрия. Начало — в 12.00 (мск)
Группа Е
Италия — Колумбия. Начало — в 18.00 (мск)
Группа F
Сербия — Германия. Начало — в 18.00 (мск)
Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko
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