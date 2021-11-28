Тарпищев прокомментировал итоги первого соревновательного дня Кубка Дэвиса

Президент Федерации тенниса России, капитан сборной на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев подвел итоги первого игрового дня командного турнира.

— Первые дни всегда более сложные. В данном случае это связано с тем, что Мадрид на высоте километра над уровнем моря, плюс поздний приезд ребят после соревнований. Поэтому есть форма усталости, которая не позволяет достаточно чисто играть. Думаю, если удастся пройти группу, то все будет нормально, — сказал Тарпищев по ходу пресс-конференции.

Россияне одержали три победы над Эквадором. Андрей Рублев обыграл Роберто Кироса (6:3, 4:6, 6:1), Даниил Медведев оказался сильнее Эмилио Гомеса (6:0, 6:2), а в паре Рублев и Аслан Карацев обыграли Гонсало Эскобара и Диего Идальго (6:4, 4:6, 6:4).