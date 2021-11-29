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Рублев — о выходе в 1/4 финала Кубка Дэвиса: «Сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше»

09:00
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход сборной России в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

«Рады выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше. Каждый теннисист в сборной выкладывается на максимум, и это главное», — цитирует россиянина пресс-служба турнира.

Благодаря победе пары Андрей Рублев — Аслан Карацев на Испанией сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с командой Швеции.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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