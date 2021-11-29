Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход сборной России в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

«Рады выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше. Каждый теннисист в сборной выкладывается на максимум, и это главное», — цитирует россиянина пресс-служба турнира.