Рублев — о выходе в 1/4 финала Кубка Дэвиса: «Сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше»
09:00
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход сборной России в четвертьфинал Кубка Дэвиса.
«Рады выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше. Каждый теннисист в сборной выкладывается на максимум, и это главное», — цитирует россиянина пресс-служба турнира.
Благодаря победе пары Андрей Рублев — Аслан Карацев на Испанией сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с командой Швеции.
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