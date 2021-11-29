Даниил Медведев прокомментировал выход сборной России в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

— Как и каждый раз на Кубке Дэвиса, матчи против шведов будут тяжелыми. Мы знаем, что мы фавориты, но в спорте это не всегда имеет значение. Так что для победы нам просто нужно показать свой лучший теннис, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

— Довелось ли вам поговорить с Андреем и Асланом после их победы? Какая атмосфера?

— Поговорить не совсем удалось, но все очень счастливы, потому что мы — одна команда, и все пять игроков — капитаны. Если не ошибаюсь, нам нужно было выиграть всего один гейм, чтобы пройти в четвертьфинал. Но мы выиграли целый матч, и это все, что вам нужно знать о нас. Нам нужно стремиться к победе, будь то показательный матч, матч, который, возможно, не учитывается, или важный матч, наша цель — победить. Я считаю, что для уверенности команды очень важно победить такую команду, как Испания. Может быть, у них и не лучший состав, но они играют дома, и победить их значит очень много.

Благодаря победе пары Андрей Рублев — Аслан Карацев на Испанией сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с командой Швеции.