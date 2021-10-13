Энди Маррей пропустит Кубок Дэвиса

Британский теннисист Энди Маррей заявил, что не примет участия в Кубке Дэвиса в ноября. По его словам, окончательное решение примет капитан сборной Великобритании Леон Смит.

«Я много отдал Кубку Дэвиса. Иногда я играл в ущерб себе. В прошлый раз я играл в конце 2019 года, когда был коронавирус. Я боролся с ним до сентября следующего года, — цитирует Маррея BBC. — Не чувствую себя так, что буду играть. Конечно, это будет зависеть от Леона. Однако думаю, что не заслуживаю играть в этой команде.

У Норри и Эванса был отличный год. Броуди входит в сотню лучших. Кроме того, есть отличные дублеры. Прямо сейчас я не планирую играть в Кубке Дэвиса. До конца года мне придется отдохнуть и дать телу продышаться. Хочу в межсезонье провести больше времени с семьей, потому что довольно долго не видел их".

Напомним, Маррей проиграл представителю Германии Александру Звереву в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) со счетом 4:6, 6:7 (4:7).