Медведев, Рублев, Хачанов, Карацев и Донской вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса

Стал известен состав мужской сборной России на Кубок Дэвиса. В него вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской, сообщает офицальный Twitter турнира.



Соревнования группы А, где сыграют россияне, пройдут в Мадриде (Испания). Россия сыграет в группе со сборными Испании и Эквадора.

Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря.