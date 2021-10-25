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Медведев, Рублев, Хачанов, Карацев и Донской вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса

19:59
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Стал известен состав мужской сборной России на Кубок Дэвиса. В него вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской, сообщает офицальный Twitter турнира.


Соревнования группы А, где сыграют россияне, пройдут в Мадриде (Испания). Россия сыграет в группе со сборными Испании и Эквадора.

Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря.

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Евгений Петров все материалы автора
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