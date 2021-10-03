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Россия выиграла юниорский Кубок Дэвиса

16:21
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Сборная России выиграла юниорский Кубок Дэвиса, финальный турнир которого проходил на этой неделе в Анталии.

На групповом этапе Россия проиграла Мексике, но победила Болгарию и Тунис. В четвертьфинале сборная прошла Канаду, в полуфинале — Аргентину, а в финале — Францию.

За сборную выступали Максим Жуков, Ярослав Демин и Данил Панарин. Им по 16 лет, Жуков — 82-я ракетка мира среди юниоров, Демин — 139-я, Панарин — 273-я.

Россия уже выигрывала юниорский Кубок Дэвиса в 2016 году.

Параллельно в Анталии проходил юниорский Кубок Билли Джин Кинг. Россия проиграла в полуфинале японкам.

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Иван Шитик все материалы автора

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