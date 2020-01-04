Белоруссия оштрафована, лишена очков в Кубке Дэвиса и права принять матч с Германией

Федерация тенниса Белоруссии наказана за организацию прошлогоднего матча Кубка Дэвиса против Португалии, сообщает «Прессбол». Представители ITF в ходе матча выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от минского хардового корта.

В результате федерация получила денежный штраф, сборная лишена 41 очка в Кубке Дэвиса. Кроме того, матч против Германии, который должен был состояться в Белоруссии 6-7 марта, белорусы проведут на выезде.