Медведев вышел во второй финал сезона. Там его ждет необычный соперник

Даниил переиграл француза Маннарино, которому до этого дважды уступил на траве.

AТР 250. Хертогенбосх (Нидерланды). 1/2 финала

Даниил Медведев (Россия, 1) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:5, 7:5

Факт о том, что Даниилу Медведеву очень сложно дается любой матч на травяном покрытии уже набил оскомину. В Хертогенбосхе россиянин в каждой встрече

испытывает колоссальные проблемы, но вот он уже в финале. Ни проиграв ни одного сета. На этот раз повержен победитель этого турнира в Нидерландах в 2019 году, опытный француз Адриан Маннарино.

Начало положено

Перед полуфиналом Даниил считался безоговорочным фаворитом у букмекеров. И это выглядело довольно странно. Во-первых, Маннарино уверенно чувствует себя на травяных кортах. В своей карьере он трижды выходил в 1/8 финала Уимблдона, выигрывал турнир Хертогенбосхе три года назад. Во-вторых, он в отличной форме. На этой неделе он переиграл Андреаса Сеппи (сделав 17 эйсов), разгромил Алекса де Минуара (представитель топ-25 взял всего пять геймов) и одержал волевую победу над Брэндоном Накасима. В-третьих, в личных встречах Андриан выиграл у Даниила три раза из четырех. Дважды на траве.

Медведев же провел два суперэнергозатратных матча. Противостояния с Жилем Симоном и Ильей Ивашко суммарно продолжались почти четыре часа. Причем, было заметно, что козыри Медведева на этом корте не работают. Он часто проигрывал излюбленные длинные розыгрыши, плохо попадал первым мячом и совершал минимальное количество виннерсов. Поэтому выход в первый финал после Australian Open был под угрозой.

Первый сет только подтвердил все эти опасения. Хотя Маннарино, сыгравший здесь на матч больше, выглядели уставшими. К восьмому гейму оба теннисиста сделали по два брейка, регулярно ошибаясь в простейших ситуациях. Решающий момент партии случился в 11-м гейме. Маннарино в третий раз отдал свою подачу сопернику. Причем довольно легко. Медведев вышел подавать на сет и, наконец-то уверенно взял свою подачу. Изящная свеча, первый эйс и классная игра у сетки.

Нервное окончание

Во второй партии Адриан стал действовать увереннее и уже в четвертом гейме получил шанс сделать брейк. Даниил начал с 0:30, но все же не дал сопернику выйти вперед. На «ровно» помогла сетка (ударившись о трос мяч оказался на стороне француза) и ошибка соперника в следующем розыгрыше. А уже в следующем гейме Маннарино проиграл свою подачу. Медведев реализовал первый же брейк-пойнт. Это был скрытый матчбол, но выиграть просто у россиянина не получилось.

Выйдя подавать на матч, Медведев явно переволновался. Начал играть сверхострожно и тут же был за это наказан. Маннарино дважды попал в линию и также с первого брейк-пойнта сравнял счет (5:5). Даниил постарался тут же реабилитироваться, бился за каждый мяч и в итоге получил четыре брейк-пойнта. Но француз уже почувствовал запах крови. Сумел отыграть три из них и пару раз выйти вперед. Гейм продолжался рекордные для этого матча 11 минут. Оба теннисисты были так истощены, что все закончилось двойной ошибкой Адриана. Причем вторым мячом он промазал на метр.

Это был решающий момент встречи. На свой подаче Даниил уже не дал усомниться в своем превосходстве. Сделал эйс при счете 30:30, а затем заставил соперника ошибиться в длинном розыгрыше. Есть первый выход в финал после обидного поражения от Рафаэля Надаля в Мельбурне.