Медведев проиграл финал ноунейму, но нашел в себе силы от души поздравить противника

Тим ван Рейтховен стал самым низкорейтинговым чемпионом в этом сезоне. Возможно, он наделает шума на Уимблдоне.

AТР 250. Хертогенбос (Нидерланды). Финал

Тим ван Рейтховен (Нидерланды) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:1

Даниил Медведев взял всего пять геймов в финале турнира в Хертогенбосе против 205-й ракетки мира. При своих трибунах Тим ван Рейтховен играл вдохновенно, а россиянин помог ему, допуская много невынужденных ошибок. Так ван Рейтховен стал самым низкорейтинговым чемпионом в том сезоне. В понедельник он вплотную подберется к первой сотне мирового рейтинга.

По пути Оже-Альяссима

В субботу Медведев второй раз в карьере вышел в финал ATP на траве. В прошлом году он побеждал на Мальорке, пройдя Каспера Рууда, Пабло Карреньо-Буста и Сэма Куэрри. В Нидерландах соперники у второй ракетки мира были поскромнее, но с каждым ему пришлось помучиться. Впервые в карьере обыграл Жиля Симона, а затем провел почти по два часа с Ильей Ивашко и Адриано Маннарино. Да, не проиграл ни одного сета, но сил было потрачено прилично. За титул пришлось играть с 25-летним Тимом ван Рейтховеном. Голландец всего второй раз в карьере выступал в основной сетке турнира ATP. Первый был в 2016 году в Уинстон-Сейлеме, где он попал в основу как лаки-лузер, проиграв в первом круге. В Хертогенбосе же Тим сначала разобрался с представителем топ-20 Тейлором Фрицем, затем с талантливым Юго Гастоном, а в субботу превзошел девятую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима. Канадец сенсационно проиграл решающий сет на тай-брейке. Впрочем, сам Медведев не удивился таким достижениям оппонента.

«Последний раз я видел его по юниорам, — сказал на пресс-конференции Даниил. — Наверное, когда нам было по 18 лет и он всегда хорошо играл на траве, так что я не удивлен. На этом покрытии иногда происходят такие сенсации. Он — отличный игрок, поэтому я готов к завтрашней серьезной борьбе. Было бы здорово выиграть, но это никогда не дается легко. Я должен показать свой лучший теннис. Даже если проиграю, я ни о чем не жалею, но, конечно, постараюсь показать свой максимум».

Увы, но в воскресенье у Медведева не получалось ничего. Один из худших матчей в этом году.

Даниил едва избежал «баранки»

Уже в самом начале за Даниила стало тревожно. Тим начал матч с эйса, а спустя пять минут уже вел 2:0. Сделал шикарный виннерс на первом же брейк-пойнте. Впрочем, Даниил быстро отыгрался, но не без приключений. Россиянин получил три брейк-пойнта, но у него пошла кровь из носа. Пришлось брать медицинский перерыв. Даниил извинился перед соперником, а спустя 10 минут продолжил игру. Под аплодисменты зрителей. В четвертом гейме Даниил добежал до укороченного и элегантно положил мяч в корт. Очень красивый розыгрыш.

Казалось, что на этой волне уверенности можно перехватить инициативу, но ван Рейтховен не смутился. В шестом гейме он заработал три брейк-пойнта, но Даниил приготовил мощный ответ. Выиграл длинный розыгрыш, а затем сделал три эйса подряд (3:3). После этого казалось, что дело движется к тай-брейку, но тут неожиданно Медведев провалил свою подачу в десятом гейме.

Тим ван Рейтховен. ATP

При счете 15:30 голландец мастерским ударом обвел Даниила у сетки и получил два сетбола. На этот раз отыграться не получилось. Так Даниил впервые проиграл сет в Хертогенбосе, а его соперник поймал настоящий кураж.

При оглушительной поддержке трибун Тим заиграл на уровне топ-10. Почти всегда подавал первым мячом, гонял Медведева по углам и совершал красивые виннерсы. Спустя 15 мин хозяин корта вел уже со счетом 4:0, а Даниил запомнился только тем, что хотел сломать ракетку после очередной ошибки. Пятый гейм начался с 0:30 на подаче ван Рейтховен, но Даниил не смог добраться до брейк-пойнта. Соперник выиграл четыре розыгрыша подряд и приблизился к титулу.

Даниил Медведев. Фото AFP

При этом Даниил сохранил лицо. Все-таки выиграл гейм на своей подаче (у Тима был матчбол). Впрочем, матч не затянулся. Под оглушительные аплодисменты ван Рейтховен дважды попал в линию в седьмом гейме, нивелировав все старания Медведева.

«Хочу поздравить Тима, это была потрясающая неделя в твоем исполнении, — сказал после матча Медведев. — Ты впервые играл турнир ATP — и сразу же уничтожил вторую ракетку мира в финале. Не знаю, каково это, но, наверное, приятно (смеется). Ты провел прекрасный матч и продолжай в том же духе. Я помню тебя по юниорам, ты талантливый. Теперь нужно проводить больше подобных матчей и турниров. Поздравляю тебя и твою команду».

Даниил повел себя по-джентльменски, но так и не открыл счет титулам в этом сезоне. В понедельник он вернется на первую строчку рейтинга ATP.