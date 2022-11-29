Джокович остался без номинации на главную теннисную премию. Это скандал
По окончании года одному из спортсменов мужского тура присуждается престижная премия Stefan Edberg Sportsmanship. Победитель выбирается голосованием самих игроков, что само по себе уникально — гораздо приятнее получить приз от коллег и соперников, с которыми ты встречаешься на корте несколько раз за сезон, чем от спортивных функционеров. Четыре года подряд премию выигрывал Рафаэль Надаль. И в этот раз он тоже номинирован — наряду с Карлосом Алькарасом, первой ракеткой мира, и еще несколькими игроками, проявившими себя в сезоне. Среди номинантов на удивление нет Новака Джоковича — теннисиста, выигравшего Уимблдон и Итоговый турнир. Ситуацию уже назвали дискриминационной — только не по национальному признаку, а из-за антиваксерских убеждений серба.
Проблемы Джоковича в прошедшем сезоне
История Джоковича и его мыслей насчет вакцинации от ковида была одной из самых обсуждаемых в прошедшем сезоне. Все началось с того, что экс-первая ракетка мира прилетел в Австралию на Открытый чемпионат этой страны, успел потренироваться, а позже его депортировали из страны. Запретили даже въезжать туда в ближайшие несколько лет. Дальше ситуация не особо улучшилась — Новак вылетел в четвертьфинале «Ролан Гаррос», проиграв Рафе, победил на Уимблдоне, за который не присуждали очки, и не попал на US Open. Опять же, из-за антиваксерской позиции.
Джокович потерял в рейтинге, но при этом процент побед у него самый большой среди всех игроков тура. 42 выигранных матча и 7 поражений — почти 86 процентов успеха. Алькарас, Надаль, Медведев, Рублев, Берреттини, Синнер и все остальные идут следом. При этом Джоковича не удостоили номинированием на премию. А вот ряд других игроков (исключая двух испанцев) — да: Кэмерона Норри, Каспера Рууда, Феликса Оже-Альяссима, Фрэнсиса Тиафо, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини и Максима Кресси.
Заметим, что россиян в этом списке тоже нет, хотя Карен Хачанов дошел до полуфинала US Open, а Андрей Рублев несколько раз играл в четвертьфиналах и вышел из группы на Итоговом турнире. С Даниилом Медведевым все понятно — он выступал намного ниже своих возможностей, особенно в сравнении с предыдущим годом.
Критика решения фанатами
Фанаты раскритиковали решение не включать Новака в список номинантов. В социальных сетях один из болельщиков отметил, что Стефан Эдберг — легенда, но премия в его честь превращается в шутку. «Я искренне рад, что Джокович не номинирован, так как эта награда с годами стала посмешищем в теннисе! Эдберг — один из великих людей, но, к сожалению, его награда за спортивное мастерство стала ходячей шуткой, и она настолько смехотворно предвзята, что даже не стыдно это показать!»
Другие считают, что Джокович достоин этой награды, потому что он выигрывал, несмотря на то, что все было против него: «Новак Джокович — спортсмен года. В год, когда его пытались уничтожить и запинать лежащим, он встал, отказался сдаваться, стоял на своих принципах, продолжал побеждать и прощал тех, кто его обидел. Джокович воплощает в себе все, что должно быть образцом для подражания».
Итальянский журналист Марио Баккарди считает, что серба нужно было обязательно включить в список: «Кстати, я бы дал Новаку Джоковичу номинацию на премию ATP Sportsmanship Award. В противном случае ATP не должны использовать его имя для рекламы тура, как они это делают, когда он участвует в турнирах, и т.д. Прошу прощения, если кто-то обиделся, это всего лишь мое мнение», — написал Марио в соцсетях.
В интернете также много говорили о том, что другие игроки всегда считали Новака одним из самых профессиональных теннисистов на корте и вне его: «Джокович всегда очень справедлив на корте по отношению к своим соперникам. Другие игроки, в том числе Надаль, заявляли, что он самый профессиональный игрок на корте и за его пределами. Как получилось, что у СМИ совершенно другое отношение к нему, чем у самих игроков?»
Джокович никогда не выигрывал премию Stefan Edberg Sportsmanship. Не получится и в этом году. Но пандемия если не отступила, то стала менее серьезной проблемой. Новаку даже выдали временную визу в Австралию, так что сыграть на Australian Open он сможет. Поможет ли это ему стать номинантом на премию в следующем году? Вероятно, это будет шагом на пути к призу, хотя серб был достоит его и сейчас.