Мудреная система розыгрыша выставочного турнира сохраняет интригу до последнего.

World Tennis League-2023. Групповой этап. Третий тур

«Орлы» — «Соколы» — 22:18

Софья Кенин/Мирра Андреева — Вера Звонарева/Сорана Кырстя — 6:4

Андрей Рублев/Даниил Медведев — Тэйлор Фритц/Сумит Нагаль — 6:4

Софья Кенин — Сорана Кырстя — 6:4

Даниил Медведев — Тэйлор Фритц — 3:6

Овертайм: Медведев — Фритц — 1:0

На третий день Мировая теннисная лига совсем пошла вразнос и стала менять правила по ходу игры. Во-первых, в матче русских «Орлов» и «Соколов» не состоялась парная микст-встреча. Во-вторых, из-за снятия по болезни Елены Рыбакиной против россиян и американки Кенин вышла играть еще одна россиянка, Вера Звонарева. Наконец, игра завершилась очень странным овертаймом, причины объявления которого не поняли даже сами теннисисты.

Андреева затащила

После сложной победы во втором туре в «серии пенальти», за которую в Абу-Даби отвечает супер-тай-брейк, «Орлам» в составе Медведева, Рублева, Андреевой и Кенин нужна была еще одна и желательно уверенная победа. Напомним, в лиге считаются вне зависимости от исхода матчей выигранные геймы — то есть вроде бы при победе у тебя их больше, но достаточно один раз выиграть 6:0, и победы в отдельных играх перестанут иметь значение.

Андреева и Кенин здорово провели первую парную игру — довели дело до счета 4:4, затем взяли свой гейм, правда, который сначала отдали соперницам из-за ошибки линейного судьи — но сработал челлендж. А затем вовремя вмешался капитан «Орлов» и сборной ЮАР в Кубке Дэвиса Джон-Лэффни де Джагер — взял тайм-аут прямо посреди гейма соперниц, дал наставления, и второй брейк-пойнт они реализовали — 6:4. Очень здорово в концовке сыграла Андреева, несколько раз погонявшая Кырстю глубокими ударами под заднюю линию.

Андрей Рублев и Мирра Андреева. Фото World Tennis League

На второй, мужской парный матч у «Соколов» вышел самый малоизвестный теннисист этого турнира индиец Сумит Нагаль (не секрет, что индийцев в ОАЭ много, в том числе среди организаторов турнира, вот и позвали). Тем не менее Медведеву и Рублеву пришлось попотеть ради победы. Подачу Фритца взять вообще не представлялось возможным, поэтому брейк последовал на индийце. Но в этой игре, в отличие от женщин, теннисисты откровенно смеялись и угорали. Матч завершился с тем же счетом 6:4.

Далее соревноваться предстояло в одиночных матчах. Кенин и Кырстя устроили фестиваль ошибок, в первых четырех геймах отдав все подачи. Снова развязка наступила при счете 4:4 — румынка совершенно перестала попадать первую подачу, и несколько мощных приемов от американской москвички принесли «Орлам» третью победу 6:4.

Непонятный исход

Медведев оказался менее готовым ко встрече с Фритцем. Хотя Тэйлор очень хотел помочь и сразу под ноль отдал свою убойную подачу — помогли и «сопли» на сетке, и пофигистическая игра американца наотмашь. Но потом, как это с ним бывает, он поймал эйсовый кураж и попадал все, а Даниил много бил в сетку и удалой лихости американца противопоставить свой тягучий теннис не смог. Да и не для тягучей игры на задней выставочный турнир. Даниил отдал два первых гейма на своей подаче из-за множества ошибок по ширине, затем заиграл, но было поздно — 3:6.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Теннисисты уже обменялись рукопожатиями, но тут... судья на вышке заявил, что преимущество одной из команд слишком шаткое (этой командой, видимо, были «Орлы»), и объявил овертайм. Почему-то он состоял из одного гейма, в котором подавал Медведев, и его Даниил взял под ноль. На этом преимущество «Орлов» посчитали достаточным и матч закрыли-таки со счетом 22:18 по геймам. «Ты так вчера не играл, как со мной сегодня!» — шутливо пожаловался сопернику Медведев.

По очкам в общей таблице благодаря необъяснимому овертайму «Орлы» сравнялись с «Соколами» — по 75 выигранных геймов, и одному Аллаху известно, кого шейхи решат увидеть в финале. Такое ощущение, что организаторы специально хотят уравнять команды по геймам, чтобы потом ночью решить, кто им больше нравится в финале.

В другом матче команды Свентек и Соболенко могли расписать нужный счет и выйти в финал вместе, но вместо этого (кажется) оставили одну путевку «Орлам». Кажется — потому что никакого регламента на сайте лиги, конечно, нет.

В общем, остается ждать ночи, когда в высоких кабинетах примут решение, кого из звезд пустить в финал этого забавного турнира.