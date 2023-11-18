Лучший российский теннисист закончил сезон поражением. Медведев не прошел Синнера

Даниил ушел в раздевалку на 8 минут в полуфинале Итогового, а после без шансов отдал решающий сет.

Итоговый турнир A TP. Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1

Один из лучших сезонов Даниила Медведева подошел к концу. Он выиграл пять титулов, установил личный рекорд по количеству побед за сезон и российский рекорд по победам над теннисистами первой десятки (12, у Евгения Кафельникова было 11). Однако Медведев остался без вишенки на торте в виде финала на Итоговом турнире. Его путь остановил итальянец Янник Синнер, который этой осенью стал настоящим злым гением для Даниила.

Неудобный соперник

В последнем матче группового этапа Медведев проиграл Карлосу Алькарасу. Но таким образом он избежал встречи в полуфинале с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем. Кто-то даже допускал мысль, что Даниил уступил испанцу специально, чтобы не играть с другом Ноле.

Да, с сербом у россиянина не лучшая статистика встреч: 5 побед при 10 поражений. Синнер на бумаге выглядит более легким. Однако итальянец мощно разыгрался в концовке сезона. Он не мог победить Медведева в шести матчах подряд, но за октябрь одолел россиянина в двух финалах: в Пекине и Вене.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Плюс не стоит забывать, что Итоговый проходит на родине Янника — в Италии. Местные болельщики еще на групповом этапе отметились дерзким плакатом в адрес Даниила. На постере была фотография, на которой россиянин демонстративно зевает во время матча с Синнером на Итоговом турнире-2021, а также подпись: «Даниил, тебе было скучно в Пекине и Вене?».

Фанаты гонят Янника к новому титулу. Да и сам теннисист явно находится в отличных кондициях. Об этом говорят и три победы из трех на групповом этапе, и признавал перед матчем сам Медведев: «Сейчас он в лучшей форме — результаты это доказывают. Так что он способен на все. Он умеет играть серв-энд-воллей, но в то же время очень хорошо играет на задней линии. Бросает дропшоты, подрезает, переводит по линии, бьет кроссы. Он умеет все — поэтому он топ-игрок».

Восемь минут в раздевалке

В начале матча казалось, что проблем у Синнера больше, чем у Медведева. Он раз за разом срывал удары слева, не был состоятельным в долгих розыгрышах, плюс вторую подачу итальянца чаще забирал Даниил. Россиянин в итоге первым добрался до брейк-пойнта в третьем гейме первого сета. Причем сделал это со счета 40:0 в пользу итальянца. Тогда у Янника сильно забарахлил бэкхэнд.

Но Синнера спасала и давала преимущество более уверенная, сильная и точная первая подача. За счет нее он отыграл брейк-пойнт, а уже в следующем гейме провернул то же, что и Даниил — заработал брейк-пойнт, проигрывая 0:40. В тот момент Медведева накрыли ошибки, в том числе одна двойная. В отличие от россиянина Янник свой брейк-пойнт реализовал. И одного хорошего гейма на приеме хватило итальянцу для победы в сете. Синнер просто удерживал свою подачу, не давая сопернику приблизиться к брейкам.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Во второй партии Медведев заметно улучшил один компонент своей игры — первую подачу. Уже за два гейма он сумел настрелять 4 эйса. Однако свое качество подачи Янник сильно не опустил. Сет шел к тай-брейку с небольшим преимуществом Даниила. Он выигрывал большинство розыгрышей, которые длились больше пяти ударов. При счете 4:3 в пользу Медведева у Синнера куда-то подевалась первая подача. Он имел шансы, снова заработал брейк-пойнт. Но итальянцу опять удалось спастись. Для этого пришлось выстоять в двух затяжных ралли, которые превысили 20 ударов. В итоге тай-брейк все же случился, где Даниил действовал смело, порой нестандартно (в одном из розыгрышей он неожиданно бросил идеальный дроп-шот на сторону соперника), хорошо подавал и заслуженно победил, сравняв счет по сетам.

Однако дальше пошли странности. Выиграв партию, Медведев вызвал на корт физиотерапевта. Показывая в область ягодичной мышцы, россиянин объяснял, что такую проблему лучше решать в раздевалке, а не у всех на виду. Судья разрешил отправиться в подтрибунное помещение, где он провел 8 минут.

Янник Синнер. Фото Reuters

Где-то в раздевалке Даниил, видимо, потерял свою первую подачу, которая так прекрасно летала у него во втором сете. Невынужденных ошибок тоже стало больше. К тому же в определенный момент поймал кураж соперник. Теперь в долгих перестрелках заметного преимущества у Медведева не было. Итальянец сделал самый ранний из возможных брейков — во втором гейме, а после спокойно отстоял свою подачу. Даниил как будто пытался взбодриться, бросив после проигрыша очередного очка ракетку в рекламный щит. Но это привело только к предупреждению от судьи и недовольному гулу трибун. Игра Медведева не улучшилась. Отыграть гейм на приеме у него так и не получилось, а в концовке партии он отдал сопернику еще один брейк. Итальянец заслуженно выходит в финал.