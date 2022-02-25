Медведев встал в один ряд с Кафельниковым и Сафиным. По числу первых ракеток Россия уступает только США

В четверг стало понятно, что Даниил Медведев с 28 февраля 2022 года впервые в карьере возглавит рейтинг лучших теннисистов мира.

26-летний россиянин станет 27-й в истории первой ракеткой мира. В XXI новые люди на вершине появлялись всего семь раз, а после 2010 года — и вовсе всего дважды. В 2011 года на вершину поднялся будущий рекордсмен Новак Джокович, а в 2016 году — Энди Маррей.

Новые первые ракетки мира в XXI веке.

Медведев — третий российский теннисист, который возглавит рейтинг АТР. В 1999 году на вершине ненадолго засветился Евгений Кафельников, а с ноября 2000-го по ноябрь 2001-го Марат Сафин вел борьбу за первенство с Густаво Куэртеном, трижды выходя в лидеры и трижды уступая место бразильцу.

Российские игроки во главе рейтинга АТР.

По числу своих представителей в списке первых ракеток мира Россия благодаря успехам Медведева сравнялась с Испанией, Швецией и Австралией. Больше лидеров мужского тенниса — шесть — представляли лишь США. Правда, по суммарному количеству недель наша страна многократно уступает не только новым соседям по второй строчке, но и Сербии, Швейцарии и Чехословакии, которые были представлены на вершине единственными представителями.

Первые ракетки мира по странам.

А вот возрастная статистика говорит совсем не в пользу Даниила. Медведев станет первой ракеткой мира через две недели после 26-летия. Позднее него добирались до вершины только пять теннисистов, из которых относительно надолго задержаться получилось у Илие Настасе и Энди Маррея. Причем в случае румына данные не совсем показательны, ведь 27 лет и 1 месяц ему был в момент формирования первого рейтинга в истории. Евгений Кафельников (25 лет и 2 месяца) стараниями Медведева отодвинулся на седьмую строчку в списке лидеров-ветеранов, Марат Сафин (20 лет и 9 месяцев) — предпоследний, 26-й.

Кстати, все представители «Большого трио» на вершину забирались не так уж рано. По молодости выхода на первое место Рафаэль Надаль (22 года и 2 месяца) занимает 9-е место, Роджер Федерер (22 года и 5 месяцев) — 11-е, Новак Джокович (24 года и 1 месяц) — 17-е.