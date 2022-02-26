Медведев мечтал отомстить Надалю, но проиграл первый матч в статусе первой ракетки мира

Лучший теннисист России прекратил борьбу за титул в полуфинале турнира в мексиканском Акапулько.

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel в Акапулько

Одиночный разряд. Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:3, 6:3

Даниил Медведев в понедельник станет лучшим в рейтинге ATP. После вылета с турнира в Дубае Новака Джоковича и прохода в полуфинал российского теннисиста дальнейшие результаты матчей на турнире в Акапулько не могли повлиять на исход событий. Но самому Даниилу в предфинальной стадии предстояло снова встретиться с Рафаэлем Надалем, который так обидно обыграл Медведева в титульном поединке Australian Open. Был шанс взять реванш у испанца и начать наслаждаться статусом первой ракетки мира.

Надо учиться у сильнейших

Оба спортсмена шли по сетке с минимальными потерями — играли только по два сета, при этом Медведев только в одной из партий отдал больше трех геймов, а Надаль и вовсе сумел забрать два сета под ноль. Даниил стоит выше в рейтинге ATP, но статистика вещь упрямая и в этом матче была за Рафаэлем. До воскресного утра теннисисты сыграли пять раз, и лишь однажды Медведев обыграл Надаля — в полуфинале Итогового турнира-2020. Россиянин был близок к победе и второму титулу «Большого шлема» и в Австралии, но испанец и тут оказался лучше. При этом соперники встречались только на харде, любимом покрытии Дани.

Guess what this guy's ranking is going to be next week ???@DaniilMedwed pic.twitter.com/b9ixKJnbTy — ATP Tour (@atptour) February 24, 2022

— Встречи с Надалем — это всегда особое удовольствие, некий шанс отомстить, — говорил Медведев пресс-службе ATP перед началом матча. — Мне надо учиться у сильнейших: Рафаэля, Роджера, Новака, Энди. После поражений в тяжелых матчах они всегда старались отомстить. У них не всегда это получалось, но я попробую сделать это в матче с Надалем.

Спрогнозировать исход игры было нелегко, но за Рафаэля был еще один фактор: корты в Мексике достаточно медленные, что явно не на руку Медведеву, который любит играть на быстром покрытии. Проходного матча ждать точно не приходилось.

Проблема с брейк-пойнтами

Россиянин начал ошибаться уже в самом начале игры — Надаль во втором же гейме заработал два брейк-пойнта, в том числе после двойной ошибки Медведева. Исправить ситуацию на этот раз получилось, а потом и вовсе поддавить испанца. Но тот все-таки не отдал гейма, хотя и пришлось изрядно потрудиться.

Первый брейк матча случился дальше, и понятно, что не в пользу Дани: сначала опять двойная, потом Рафа сумел найти нужное место на корте и отправить туда мяч, а потом и «любимый» укороченный Даниила у него не прошел. Медведев словно разозлился на свои же ошибки, шикарно укоротил уже сам — Надаль просто застыл на месте, но снова начал ошибаться. Отыгрыш брейка был так близко, но в итоге счет в партии стал катастрофическим — 4:1 в пользу испанца. Трибуны даже начали чуть больше болеть за Медведева, но, может, ему нужно было как раз обратного — сет он успешно проиграл, так и не сумев сделать брейков.

Вторая партия началась еще более неудачно — россиянин открывал ее своей подачей, но сразу же упустил лидерство. И ведь винить кроме себя некого — две двойные за гейм непростительны для будущей первой ракетки мира. А Надаль, напротив, был одновременно спокоен и агрессивен, буквально расстреливая Даниила мячами по углам корта. Медведев же в какой-то момент словно сдался — на приеме игра совсем не получалась. Хотя было видно, что Даня старается — он вкладывал в удары всю мощь, но они все равно были медленными. Не его игра.

И все же впервые с начала матча при счете 2:1 россиянин добрался до «ровно» на подаче испанца. Получилось заработать и первый брейк-пойнт, но ведь надо его и реализовывать! А с этим в воскресенье были катастрофические проблемы. Очень, очень долго продолжался этот гейм, и шансов у Дани было неимоверно много. Но Рафа почти ни разу не дрогнул, Медведев сравнять счет не сумел.

Guess what this guy's ranking is going to be next week ???@DaniilMedwed pic.twitter.com/b9ixKJnbTy — ATP Tour (@atptour) February 24, 2022

Следующая возможность отыграться пришла к Даниилу через гейм — на своей подаче Рафа немного подсел, но если в прошлый раз он сам все отыграл, то теперь сам Медведев не справился с ударом. Восемь брейк-пойнтов было у россиянина, восемь! Столько шансов даже сам Даня не давал Надалю в матче. Только реализовать их ни разу не удалось — и сам Медведев играл не в свою игру, и Надаль был хорош.

Ну, а испанцу столько шансов на брейк-пойнты и не нужно было — он справился со второго, сначала отыгравшись с 40:0 на подаче Дани, потом завершив матч со второго матчбола. Игра получилась красивейшей, но не ровной — в первую очередь из-за проблем Медведева. Думается, теперь статус первой ракетки будет слегка омрачен таким поражением от Надаля. А Рафа, нашедший свою игру, сыграет с Камероном Норри из Великобритании и попробует забрать второй титул из двух возможных в новом сезоне.