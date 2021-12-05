Даниил Медведев и Андрей Рублев принесли России победу в Кубке Дэвиса в своем самом успешном сезоне.

Россия

Сборная России завоевала Кубок Дэвиса в третий раз. Команда капитана Шамиля Тарпищева одержала две легендарные победы в 2002-м и 2006-м. И теперь — в 2021-м после обновления формата классического турнира.

Медведев и Рублев открыли и закрыли сезон титулами сборной на ATP Cup и в Кубке Дэвиса. И вместе в составе команды Европы в начале сентября также взяли Кубок Лейвера. Уникальное достижение для теннисистов.

В мужском туре два россиянина по итогам 2021 года стоят в топ-5, а в топ-30 — четверо. В тридцать лучших рейтинга ATP входят еще два сборника — открытие года Аслан Карацев и Карен Хачанов.

В 2021-м у России также есть титул женской сборной в Кубке Билли Джин Кинг (экс-Кубке федераций). Наши зажгли на Олимпиаде в Токио: у Хачанова — серебро в одиночном турнире, Рублев и Анастасия Павлюченкова завоевали золото в российском финале микста против Карацева и вернувшейся в тур Елены Весниной. Медведев в этом сезоне взял первый в карьере «Большой шлем» — на US Open.

В финальном турнире Кубка Дэвиса-2021 россияне в Мадриде победили в группе Эквадор и хозяина — Испанию, прошли в плей-офф Швецию и Германию, а в финале обыграли Хорватию. Соперник по решающему матчу остался с двумя титулами (2005 и 2018).

The 2021 Davis Cup final is set: Croatia vs RTF ?



How four became two ?#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/sixt4VItQt — Davis Cup (@DavisCup) December 4, 2021

Шамиль Тарпищев провел 100-й матч в качестве капитана в Кубке Дэвиса — полуфинал с Германией, с чем команда поздравила его после игры. Первый матч в качестве капитана был в 1974-м.

Хорваты в полуфинале остановили Сербию с Новаком Джоковичем, но не стали преградой для россиян. Рублев победил Борну Гойо — 6:4, 7:6 (7:5), Медведев обыграл Марина Чилича — 7:6 (9:7), 6:2.

Рублев

Пятая ракетка мира в самый успешный для себя сезон довел личный рекорд по числу побед за год до 53 матчей. В Мадриде 24-летний россиянин не избежал качелей от спокойной топ-игры до нервных отрезков и критично оценивал последние фразами вроде «Сам по своей глупости расслабился».

Рублев в матче с испанцами удивил поражением от поймавшего кураж 40-летнего Фелисиано Лопеса, но в паре с Карацевым добыл путевку в плей-офф в трехсетовом триллере. «Спасибо всем, кто пришел поддержать... Испанию», — пошутил Аслан в микрофон, заботливо подправленный Андреем.

Рублев по ходу финальной стадии в Мадриде описал уникальность командных турниров и оценил сплоченность сборной. «Поужинали, каждый вечер рубимся в карты, смотрим ТВ, немного играем в футбол перед каждой тренировкой — такие моменты особенные», — заметил Андрей.

В финале Рублев победил Гойо в двух сетах и рассказал о давлении. А также ответил на вопрос о том, чего ждет от матча Медведева.

«Это был очень сложный матч. Было огромное давление, потому что казалось, что я обязан побеждать. Но Борна играл потрясающе эти две недели, побеждал потрясающих теннисистов. И сегодня тоже выглядел здорово. Я очень рад, что победил и принес лидерство своей сборной», — сказал Рублев.

«Возможно, сейчас я буду очень нервничать. Но в предыдущих матчах я был очень уверен в Данииле, потому что он всегда сражается и показывает характер. Так что посмотрим, что будет дальше», — добавил Андрей.

Медведев

Вторая ракетка мира в самый успешный для себя год одержал больше всех побед в туре — 63 матча. В Мадриде 25-летний россиянин постарался не показывать усталости после длинного и напряженного сезона и показал фирменный теннис. И никак не мог обойтись без эмоций, которые ему нужны.

Медведев ломал ракетки на тренировках и телевизионные микрофоны на корте. В полуфинале он играл с носовым кровотечением и в запачканных шортах, а потом объяснил это особенностью: «В сухих городах часто идет кровь».

Главное — противостояние Медведева с публикой. Если бы его не было, это стоило бы придумать. Напряжение копилось и выплеснулось после полуфинала. Россиянин в ответ на свист показал серию жестов, а потом обратился к трибунам.

«Потрясающие две недели. Победа над Испанией в Мадриде была главным моментом. Мы были очень рады обыграть местных любимцев. Это очень приятное чувство», — сказал Медведев. И вспомнил отношения с болельщиками на US Open в Нью-Йорке: «Это началось еще в 2019-м, но я не устану повторять: люди все еще не понимают, что для моего поражения им стоит болеть за меня. Так что — окей, ребята, продолжайте. Я просто буду побеждать дальше».

Медведев позже немного смягчил конфликт и объяснил жесты еще одним подсмотренным в футболе празднованием. «В нашей команде мы всегда так делаем, когда играем в карты, футбол или что-то еще. Криштиану Роналду так делал, когда играл за Мадрид. Я думал, что будет весело, но возможно, принял неправильное решение», — сказал Даниил. И подчеркнул, что не всегда контролирует такие чистые эмоции и не хочет специально провоцировать публику.

Заодно Медведев объяснил, почему его не напрягает отсутствие флага и название команды — Федерация тенниса России. «Все знают, за кого играем», — простой ответ на вопрос о санкциях ВАДА.

В финале Медведев справился с Чиличем в двух сетах и рассказал о радости за команду. А как только игра закончилась, Донской обратился к Даниилу с парой фраз: «Ты просто легенда. Я же говорил тебе!»

The moment @DaniilMedwed defeated Cilic 7-6(7) 6-2 to clinch a third Davis Cup title for RTF ???#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/yX6rrIQm4x — Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021

«Чувствую себя невероятно. И я больше рад за команду, чем за себя. У нас невероятная атмосфера в команде, просто невероятная. Я рад быть частью этого. Я рад, что принес победное очко, которое нам было нужно. Всегда непросто выступать в конце сезона. Но здесь я провел две невероятные недели, одни из лучших в моей карьере», — сказал Медведев.

При этом Даниил не обошелся без обращения к публике: «Спасибо вам, ребята, большое спасибо за то, что поддерживали меня сегодня».

RTF move to joint-7th place on the all-time list for most Davis Cup titles! ?



32 — USA ??

28 — Australia ??

10 — France ??

10 — Great Britain ??

7 — Sweden ??

6 — Spain ??

3 — Czech Republic ??

3 — Germany ??

3 — RTF ???#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/kzTC09OHLi — Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021

Россияне — с Кубком Дэвиса. И открыли шампанское.

Рублев устроил всем душ, Медведев никак не мог справиться с пробкой. Вместе они отнесли «салатницу» к ложе со своими мамами.