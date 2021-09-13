Обозреватель «СЭ», хорошо знакомый с родителями Даниила Медведева, — о победе лучшего теннисиста России в финале US Open над Новаком Джоковичем.

Когда знаком с людьми, вложившими себя целиком в становление чемпиона и полностью изменившими ради этого всю свою жизнь; когда слышал из их уст драматическую историю того, как это было, — его триумф становится для тебя личным. Поэтому первое, что я сделал после победной подачи Даниила Медведева в финале US Open против Новака Джоковича, — отправил сообщения с поздравлениями его отцу Сергею, маме Ольге и сестре Елене.

«Во время матча лежал с закрытыми глазами, пока не вошла жена: «Давай целоваться». А сейчас опять чувствую аритмию»

Папа Дани ответил сегодня утром. Поблагодарил за поздравления и поддержку. И продолжил: «Вы помните и знаете, как это трудно: сделать из своего сына — сына всей России. Эти две недели был как будто где-то далеко, как в командировке. Часы много дней показывали мерцательную аритмию на ЭКГ (электрокардиограмме. — Прим. И.Р.).

Вчера вечером был удивительно спокоен.

Матч не смотрел. Во время матча лежал с закрытыми глазами и считал про себя до 600. И так снова и снова. Пока не вошла жена и не сказала — давай целоваться.

Ночь почти не спал. А сейчас утром опять чувствую аритмию. Сегодня у меня в 13.30 кардиолог. Вот так приходят успех и победы к родителям чемпиона".

Потом Сергей дополнил первое сообщение еще одним:

«Я восхищаюсь внешним спокойствием во время матчей отца Саши Зверева. Он для меня недосягаемый пример. Раньше, во время юношеских и взрослых турниров, я задавал ему много вопросов по теннисному развитию юношей. Даже заранее записывал в тетрадь вопросы к нему. Он всегда отвечал охотно и правдиво. Один только важный вопрос для себя не задал — как научиться так без эмоций смотреть матчи сына?»

Два года назад мне посчастливилось три часа разговаривать с ними о Данииле. Пересеклись в аэропорту Ниццы, куда Сергей с Ольгой прилетали с турнира, а Елена их встречала. Присели в кафе — и я услышал потрясающую историю жизни тогда еще финалиста, а не победителя US Open. После этого уже не мог по-особому не относиться к Медведеву, пусть лично с ним до сих пор и не знаком...

По мотивам той беседы не удивился и словам Дани, сказанным прямо на центральном корте Нью-Йорка после победы, когда он назвал серба «величайшим в истории» и безо всякой иронии извинился перед ним и болельщиками, что лишил их исторического момента — первой с 1969 года победы одного игрока во всех четырех турнирах «Большого шлема» в одном году.

Джокович позвал юного Медведева в свой джет перед матчем Кубка Дэвиса Сербия — Россия

Даниила и Новака связывают особые отношения.

Я спросил у родителей россиянина, сошелся ли Даниил поближе с кем-то из Большой мировой тройки — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович. Ольга отреагировала тут же:

— С Джоковичем. Новак иногда тренируется в Монако. Когда Даня еще был юным, подающим надежды 19-20-летним теннисистом, его иногда как спаррингиста вызывали с ним поработать. Порой бывало так — с одной стороны стоит Джокович, с другой — Циципас и Даниил, когда они еще были никем. И вот они ему подкидывают, а он тренируется. А сейчас уже когда Даня тренируется в клубе в Каннах, против него ставят двух каких-нибудь мальчиков...

Однажды выяснилось: для Джоковича это не просто парень с другой стороны тренировочного корта.

— Как-то они тренировались, и вдруг Новак сам говорит ему: «Ты же летишь в Белград на матч Кубка Дэвиса Сербия — Россия?». И пригласил в свой частный самолет. Это всех удивило, ведь Даня еще не был заметным теннисистом. Так они стали более близки. Сейчас Джокович даже нас узнает. И по-русски он говорит без акцента. Вот в Париже в «Берси» был финальный матч, у нас друзья попросили лишний билет. Смотрим, у кого бы его взять. И Новака видим. Папа подходит: нужен, мол, билет. Он говорит кому-то: «Дайте папе билет!»

Есть такая статистика — кто выходит в финалы турниров «Большого шлема» более чем дважды, хоть раз обязательно побеждает. Стабильность вознаграждается. Медведев, вторая ракетка мира и победитель прошлогоднего итогового турнира года ATP в Лондоне, ее подтвердил.

Помню, каким неуравновешенным Даниил был в начале карьеры — и тем поразительнее был контраст с этим финалом. Все три сета, все эти 6:4, 6:4, 6:4, он был абсолютно спокоен и сконцентрирован. Его психологическое состояние не дало ни одного сбоя. В отличие от Новака, для которого перспектива взятия всех четырех главных титулов за год оказалась непосильной ношей. И он после проигранных мячей то хлестал себя руками по бедрам, то вообще тремя могучими ударами о корт сломал ракетку. Думаю, кстати, что это был бы фантастический экземпляр для коллекционеров.

С настроем Медведева мне многое стало понятно даже не в первом гейме, который он взял у Джоковича на чужой подаче (на старте игры всякое бывает), а во втором, когда Даня сначала засадил эйс со второй (!) подачи и тут же приправил его следующим — с первой. И вообще в первом сете на своей подаче просто убивал первую ракетку мира — восемь одних только эйсов, и Новак даже до счета 30 ни разу не дошел.

И все же эмоциональное состояние теннисиста проверяется не в тот момент, когда у него все идет, а в тот, когда приходится преодолевать себя. А когда играешь с мастерюгами уровня Джоковича, даже в худший для последних день, без таких эпизодов обойтись не может.

Во втором сете, проигрывая 0:1, Медведев горел 0:40 на своей подаче. И вытащил гейм! Тогда-то, когда стало 40:40, Новак и принялся лупить себя по бедрам, и этот театр мимики и жестов показал, что обычно непробиваемый серб эмоционально совсем не в порядке.

Новак до игры рассматривался большинством как явный фаворит, и близость его попадания в историю заставила нью-йоркских болельщиков объединиться — нет, не против Даниила, а просто за Джоковича. Но он тоже живой человек, да и сетов провел на этом турнире на шесть больше россиянина. То есть у триумфа Медведева в этот день были две главные составляющие — нервы и силы.

А еще то, что он Джоковича абсолютно не боялся. И вышел не защищаться, а атаковать. Тактическая ли это составляющая или психологическая — решайте сами. Думаю, вторая — уж точно не меньше, чем первая.

Следующим испытанием для Дани стал четвертый гейм второго сета. Ему пришлось отыгрывать за два подряд гейма на своей подаче пять брейк-пойнтов. И он выгрыз все! Когда это произошло в пятый раз, а потом Медведев сделал «больше», Новак не выдержал и разломал ракетку. После чего стало ясно — этот гейм он проиграл. И точно — тут же сорвал прием. После чего дал слабину и при 2:2 отдал свою подачу. Больше Даня с судьбой не играл.

Да, в одном эпизоде Джоковичу не повезло. В том самом четвертом гейме на счете «меньше» Медведев промахнулся с первой подачи, и уже начался розыгрыш второй, когда вдруг заиграла какая-то музыка. Судьи остановили игру — и по правилам это означало, что Даниил должен переподать не вторую, а первую подачу. Правда, она ему снова не удалась, что должно облегчить муки совести Медведева. Отыгрался он со второй.

Не знаю, надломил ли Джоковича этот эпизод — но игрок он настолько опытный, столько всего выигрывал в самых сложных ситуациях, что один момент не мог и не должен был на него роковым образом повлиять. Просто это был не его день в целом. С первого гейма он ощущал себя не в своей тарелке.

Третий сет долго шел в одну, сербскую калитку. Но когда дело касается таких монстров, как Джокович, Надаль, Федерер, при любом неудачном для них счете в любом сете нельзя говорить, что все ясно. Поэтому даже когда при 2:0 по сетам Даниил повел 3:0 и 4:1 в третьем, кончено еще ничего не было. И я желал Медведеву в своем Telegram-канале только не забивать себе голову лишними мыслями, а просто выходить на каждый гейм, особенно на своей подаче, и выполнять план на игру. Как в двух первых сетах и начале третьего.

При 5:2, перед геймом Дани на матч, Новак поменял футболку с синей на белую. И это маленькое психологическое давление сработало. Медведев, ведя 40:30, на матчболе под давлением публики дрогнул. Сделал две двойные ошибки подряд. Ну не могло быть с таким соперником все так просто!

Оставался еще один гейм на своей подаче в запасе. Перед ним Джокович на скамейке вдруг заплакал. Что это было?

Вдруг у Медведева пропала первая подача, которая весь матч шла просто потрясающе. Но он терпел и выигрывал в розыгрышах. Но при 40:15 — опять двойная! Да что же это такое?! И все же при 40:30 он подал так, что отбить Новак уже не смог. А потом было незабываемое празднование, которое телезрителям, особенно молодым, понравилось не меньше самой победы.

Может, и хорошо, что Даня вылетел в четвертьфинале Олимпиады в Токио. Вполне возможно, что эти несколько дней отдыха и сыграли для него важнейшую роль. Во всяком случае, сил в Нью-Йорке у него было невпроворот. За весь турнир он проиграл всего один сет — в четвертьфинале!

Мы ждали этого 16 лет. Столько же, сколько эйсов сделал в финале Даниил Медведев.

Изгнание демонов

Путь Медведева к первой победе в турнирах «Большого шлема» не был легким. Он шел к нему шаг за шагом, изгонял из себя одного демона за другим.

Сначала был проигрыш в пяти сетах Рафе Надалю в финале US Open 2019-го. Но он был очень достойным — два проигранных первых сета отыграл, но на пятый опыта не хватило. Гораздо более болезненной и выбивающей из колеи была неудача с ним же на Итоговом турнире ATP того же года — в третьем сете при 1-1 по партиям вел у Надаля 4:0 и 5:1, имел матчбол на подаче Рафы. Но не взял его, потом отдал свою подачу — и все, поплыл. После такого и без того супергерой Надаль в твоих глазах и вовсе превращается в монстра.

В прошлом году на том же US Open Даня в полуфинале проиграл Доминику Тиму, который потом и взял весь турнир, став единственным теннисистом, кроме Большой тройки, кто выигрывал ТБШ с 2017 года. Медведев станет вторым.

Огромную роль для того тенниса, который Медведев показал вчера в Нью-Йорке, сыграла победа на Итоговом турнире ATP в Лондоне в 2020-м. Там Даня, четвертая ракетка мира на тот момент, по очереди прошелся по первым трем. Сначала убрал в двух сетах Джоковича — 6:3, 6:3. Недаром Матч Виландер упомянул перед игрой, что из пяти последних матчей с Новаком Даня выиграл три.

Потом в невероятном трехсетовом полуфинале отыграл-таки Надаля — впервые в карьере. Причем после проигрыша первого сета проигрывал 4:5 во втором (разумеется, после 4:1), Надаль подавал на матч, и теперь уже он имел матчбол. Даня отбился, потом выиграл второй сет на тай-брейке, а затем и третий. В финале он обыграл Тима, вернув должок за полуфинал US Open.

Но потом еще было поражение в одну калитку в трех сетах от Джоковича в финале Австралии этого года. Новак, как когда-то Рафа, казался непобедимым и неуязвимым.

Тогда еще Данино время не пришло. Но оставалось уже совсем чуть-чуть, и главным было не сдаться тогда, после Мельбурна. В этом же году Медведев в Нью-Йорке ответил Новаку тем же. И присоединился к Евгению Кафельникову и Марату Сафину в тройке великих российских теннисистов-мужчин, побеждавших на турнирах «Большого шлема». Теперь, чтобы стать с ними уже абсолютной ровней, ему остается выиграть еще один (у тех — по два) и хоть на месяц стать первой ракеткой мира...