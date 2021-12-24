По традиции «СЭ» выбрал главных героев года — спортсмена, тренера, команду, легионера, открытие.

100 журналистов и колумнистов «СЭ» определили лучшего спортсмена России-2021. Им стал теннисист, первая ракетка России Даниил Медведев.

Медведев в третий раз подряд назван спортсменом года по итогам нашего опроса. В 2021-м Даниил впервые в карьере выиграл титул на турнире «Большого шлема», стал второй ракеткой мира и помог мужской сборной России завоевать Кубки ATP и Дэвиса.

Лучшие спортсмены России-2021. Топ-10.

Полный расклад в голосовании по спортсмену года — в конце материала.

Также названы: команда года — сборная России по спортивной гимнастике, тренер — Михаил Лихачев (пляжный футбол), легионер — Сердар Азмун (футбол, «Зенит»), открытие — Арсен Захарян (футбол), разочарование — сборная России на Евро-2020 / российский футбол / сборная России по футболу.

Команда года.

Тренер года.

Легионер года.

Открытие года.

Разочарование года.

Кто за кого

Руслан Абушкин. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Нагорный. 3. Рылов. 4. Ласицкене. 5. Большунов. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Карпин. Легионер: Азмун. Открытие: Карацев. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Артем Агапов. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Ромашина. 3. Ласицкене. 4. Медведев. 5. Кучеров. Команда: сборная России по фехтованию. Тренер: Покровская. Легионер: Барриос. Открытие: Мичков в сборной России. Разочарование: сборная России на Евро-2020.

Виталий Айрапетов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Ласицкене. 4. Рылов. 5. Бацарашкина. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Лихачев. Легионер: Азмун. Открытие: Захарян. Разочарование: «Спартак» (футбол).

Леонид Александров. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Головин. 3. Карацев. 4. Овечкин. 5. Кучеров. Команда: «Авангард» (хоккей). Тренер: Федотов. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Карацев. Разочарование: ЦСКА (футбол).

Константин Алексеев. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Большунов. 3. Овечкин. 4. Медведев. 5. Нагорный. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Покровская. Легионер: Азмун. Открытие: Захарян. Разочарование: матч Хорватия — Россия — 1:0.

Дмитрий Аленичев (колумнист «СЭ»). Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Нагорный. 3. Далалоян. 4. Рылов. 5. Великая. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Лихачев. Легионер: Гудачек. Открытие: Мельникова. Разочарование: матч «Зенит» — «Спартак» — 7:1.

Данил Алешин. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Позднякова. 3. Далалоян. 4. Большунов. 5. Рылов. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Покровская. Легионер: Азмун. Открытие: Карацев. Разочарование: Кокорин.

Максим Алланазаров. Спортсмены: 1. Ян. 2. Ласицкене. 3. Медведев. 4. Рылов. 5. Ромашина. Команда: Сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Мамедов. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Захарян. Разочарование: Дзюба.

Илья Андреев. Спортсмены: 1. Бацарашкина. 2. Садулаев. 3. Медведев. 4. Ласицкене. 5. Ян. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Разин. Легионер: Азмун. Открытие: Мичков. Разочарование: сборная России по дзюдо на Олимпийских играх.

Ислам Бабаджанов. Спортсмены: 1. Садулаев. 2. Сидаков. 3. Батыргазиев. 4. Нагорный. 5. Ян. Команда: сборная России по вольной борьбе. Тренер: Д.Тедеев. Легионер: -. Открытие: Храмцов. Разочарование: -.

Антон Бабошин. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Ласицкене. 3. Садулаев. 4. Медведев. 5. Мельникова. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Габрилян. Легионер: Азмун. Открытие: Таймазова. Разочарование: сборная России на Евро-2020.

Андрей Баздрев. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Батыргазиев. 3. Таймазова. 4. Медведев. 5. Храмцов. Команда: Team Spirit. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Найт. Открытие: Таймазова. Разочарование: сборная России по хоккею на ЧМ и МЧМ.

Сергей Баюшкин. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Рылов. 3. Мельникова. 4. Медведев. 5. Овечкин. Команда: сборная России по теннису. Тренер: Разин. Легионер: Крыховяк. Открытие: Агаларов. Разочарование: Черчесов.

Александр Бобров. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Ласицкене. 3. Медведев. 4. Ромашина. 5. Большунов. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Покровская. Легионер: Крыховяк. Открытие: Захарян. Разочарование: скандалы и конфликты в руководстве «Спартака».

Иван Богун. Спортсмены: 1. Кучеров. 2. Ласицкене. 3. Позднякова. 4. Щербакова. 5. Валиева. Команда: «Авангард» (хоккей). Тренер: Шварц. Легионер: Азмун. Открытие: Захарян. Разочарование: Косторная.

Владимир Бузинов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Позднякова. 3. Рылов. 4. Ласицкене. 5. Валиева. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Жиго. Открытие: Мичков. Разочарование: российский биатлон.

Кирилл Бурдаков. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Рылов. 3. Большунов. 4. Храмцов. 5. Медведев. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Лихачев. Легионер: Соколов. Открытие: Карацев. Разочарование: сборная России по хоккею на ЧМ и МЧМ.

Артем Бухаев. Спортсмены: 1. Позднякова. 2. Щербакова. 3. Нагорный. 4. Мартьянова. 5. Захарян. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Шварц. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Агаларов. Разочарование: Черчесов.

Аксель Вартанян. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Овечкин. 3. Рылов. 4. Нагорный. 5. Далалоян. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Покровская. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Карацев. Разочарование: сборная России на Евро-2020.

Леонид Волотко. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Овечкин. 4. Нагорный. 5. Щербакова. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Карпин. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Захарян. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Тимур Ганеев. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Медведев. 3. Ромашина. 4. Непомнящий. 5. Позднякова. Команда: сборная России по тхэквондо. Тренер: Данченко. Легионер: Буше. Открытие: Пракатень. Разочарование: сборная России по футболу.

Дмитрий Гашев. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Медведев. 3. Рылов. 4. Ласицкене. 5. Большунов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Азмун. Открытие: Нагорный. Разочарование: Дзюба.

Дмитрий Гирин. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Ласицкене. 3. Рылов. 4. Василевский. 5. Садулаев. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Саммелвуо. Легионер: -. Открытие: Мичков. Разочарование: матч Россия — Хорватия — 1:0.

Юрий Голышак. Спортсмены: 1. Далалоян. 2. Туктамышева. 3. Минеев. 4. Панарин. 5. Мурыгин. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Шварц. Легионер: Крыховяк. Открытие: -. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Анна Горшкова. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Валиева. 3. Нагорный. 4. Ласицкене. 5. Бацарашкина. Команда: «Сочи» (футбол). Тренер: Николич. Легионер: Азмун. Открытие: Сергеев. Разочарование: Рангник.

Николай Егорычев. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Капризов. 4. Головин. 5. Захарян. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Агаларов. Разочарование: Ал.Миранчук.

Александр Еланский. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Непомнящий. 4. Василевский. 5. Капризов. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Федотов. Легионер: Барриос. Открытие: «Крылья Советов». Разочарование: Ал.Миранчук.

Станислав Жатиков. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Великая. 3. Медведев. 4. Селихов. 5. Сафонов. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Шварц. Легионер: Крыховяк. Открытие: Захарян. Разочарование: вручение Месси «Золотого мяча».

Анастасия Жданова. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Медведев. 3. Василевский. 4. Большунов. 5. Рылов. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Москвина. Легионер: Деспотович. Открытие: Карацев. Разочарование: сборная России по хоккею.

Андрей Жданюк. Спортсмены: 1. Капризов. 2. Овечкин. 3. Василевский. 4. Ян. 5. Медведев. Команда: «Авангард» (хоккей). Тренер: Карпин. Легионер: Каски. Открытие: Подколзин. Разочарование: Кокорин.

Екатерина Звенигородская. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Великая. 3. Большунов. 4. Ласицкене. 5. Ромашина. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Винер-Усманова. Легионер: -. Открытие: Агаларов. Разочарование: Максименко.

Артем Зеленцов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Рылов. 3. Великая. 4. Бацарашкина. 5. Нагорный. Команда: сборная России по теннису. Тренер: Семак. Легионер: Николич. Открытие: Карацев. Разочарование: Мазепин.

Владислав Зимагулов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Овечкин. 4. Дзюба. 5. Шипачев. Команда: «Авангард» (хоккей). Тренер: Федотов. Легионер: Азмун. Открытие: Захарян. Разочарование: Ал.Миранчук.

Михаил Зислис. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Василевский. 3. Шипачев. 4. Панарин. 5. Ковальчук. Команда: «Авангард» (хоккей). Тренер: Разин. Легионер: Буше. Открытие: Чинахов. Разочарование: сборная России по хоккею на ЧМ и МЧМ.

Антон Иванов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Нагорный. 3. Ян. 4. Рылов. 5. Карацев. Команда: «Крылья Советов». Тренер: Осинькин. Легионер: Азмун. Открытие: Захарян. Разочарование: Ларссон.

Владимир Иванов. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Рылов. 3. Ромашина. 4. Мельникова. 5. Садулаев. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Мамедов. Легионер: Соколов. Открытие: сборная России по тхэквондо. Разочарование: недопуск на ОИ Тимура Моргунова.

Олег Иванов (колумнист «СЭ»). Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Медведев. 3. Рублев. 4. Ласицкене. 5. Рылов. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Витория. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Агаларов. Разочарование: -.

Дарья Исаева. Спортсмены: 1. Нагорный. 2. Ромашина. 3. Ласицкене. 4. Медведев. 5. Овечкин. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Хартли. Открытие: Валиева. Разочарование: Дзюба.

Илья Казаков. Спортсмены: 1. Позднякова. 2. Ласицкене. 3. Медведев. 4. Овечкин. 5. Д.Аверина. Команда: сборная России по фехтованию. Тренер: Покровская. Легионер: -. Открытие: Мичков. Разочарование: матч Хорватия — Россия — 1:0.

Артем Калинин. Спортсмены: 1. Ромашина. 2. Ласицкене. 3. Далалоян. 4. Рылов. 5. Красильников. Команда: Team Spirit. Тренер: Мамедов. Легионер: Азмун. Открытие: Захарян. Разочарование: «Спартак» (футбол).

Никита Камышев. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Бацарашкина. 3. Кошечкин. 4. Дзюба. 5. Медведев. Команда: «Металлург» (хоккей). Тренер: Карпин. Легионер: Крыховяк. Открытие: Захарян. Разочарование: Мухин.

Павел Климовицкий. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Рылов. 3. Василевский. 4. Ласицкене. 5. Медведев. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Лихачев. Легионер: Олкинуора. Открытие: Мичков. Разочарование: сборная России по хоккею на МЧМ.

Евгений Козинов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Бацарашкина. 3. Рылов. 4. К.Михайлов. 5. Овечкин. Команда: Team Spirit. Тренер: Лихачев. Легионер: Клайберн. Открытие: Д.Соколов. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Вячеслав Короткин. Спортсмены: 1. Шишкина. 2. Ромашина. 3. Мартьянова. 4. Рылов. 5. Батыргазиев. Команда: сборная России по синхронному плаванию. Тренер: Лихачев. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Мичков. Разочарование: матч Хорватия — Россия — 1:0.

Олег Кошелев. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Ласицкене. 3. Бацарашкина. 4. Ромашина. 5. Овечкин. Команда: сборная России по синхронному плаванию. Тренер: Покровская. Легионер: Барриос. Открытие: Мичков. Разочарование: травмы Шубенкова и Клишиной на ОИ.

Виктория Кравченко. Спортсмены: 1. Валиева. 2. Медведев. 3. Овечкин. 4. Большунов. 5. Агаларов. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Шварц. Легионер: Шиманьски. Открытие: Агаларов. Разочарование: «Спартак» (футбол).

Александр Кружков. Спортсмены: 1. Ромашина. 2. Далалоян. 3. Ласицкене. 4. Мельникова. 5. Рылов. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Данченко. Легионер: Азмун. Открытие: Храмцов. Разочарование: Черчесов.

Георгий Кудинов. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Ромашина. 3. Далалоян. 4. Медведев. 5. Овечкин. Команда: сборная России по синхронному плаванию. Тренер: Покровская. Легионер: Шварц. Открытие: Мартьянова. Разочарование: российский футбол.

Андрей Кузичев. Спортсмены: 1. Нагорный. 2. Рылов. 3. Бацарашкина. 4. Никоноров. 5. Мельникова. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Лихачев. Легионер: Жиго. Открытие: Захарян. Разочарование: сборная России на Евро-2020.

Дмитрий Кузнецов. Спортсмены: 1. Бацарашкина. 2. Ласицкене. 3. Далалоян. 4. Рылов. 5. Мишина/Галлямов. Команда: сборная России по фехтованию. Тренер: Лихачев. Легионер: Буше. Открытие: сборная России по стрельбе. Разочарование: Косторная.

Мария Куцубеева. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Овечкин. 3. Нагорный. 4. Далалоян. 5. Селихов. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Азмун. Открытие: Сафонов. Разочарование: Рассказов.

Александр Львов. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Медведев. 3. Далалоян. 4. Василевский. 5. Садулаев. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Карпин. Легионер: Ракицкий. Открытие: Агаларов. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Максим Максимов. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Медведев. 3. Овечкин. 4. Ромашина. 5. Большунов. Команда: сборная России по синхронному плаванию. Тренер: Семак. Легионер: Азмун. Открытие: Мичков. Разочарование: сборная России на Евро-2020.

Наталья Марьянчик. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Нагорный. 3. Большунов. 4. Ромашина. 5. Щербакова. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Габрилян. Легионер: Влашич. Открытие: Мельникова. Разочарование: сборная России по футболу.

Евгения Матвеева. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Ласицкене. 3. Медведев. 4. Нагорный. 5. Далалоян. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Лихачев. Легионер: Азмун. Открытие: Мичков. Разочарование: Дзюба.

Матвей Морозов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Рылов. 3. Ласицкене. 4. Овечкин. 5. Сафонов. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Семак. Легионер: Барриос. Открытие: Карацев. Разочарование: Черчесов.

Антон Муша. Спортсмены: 1. Садулаев. 2. Медведев. 3. Бацарашкина. 4. Рылов. 5. Ласицкене. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Барриос. Открытие: Карацев. Разочарование: Кокорин.

Максим Никитин. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Ласицкене. 3. Капризов. 4. Вяхирева. 5. Ян. Команда: женская сборная России по гандболу. Тренер: Федотов. Легионер: Барриос. Открытие: Захарян. Разочарование: Кокорин.

Алексей Пахомов. Спортсмены: 1. Ромашина. 2. Рылов. 3. Ласицкене. 4. Василевский. 5. Большунов. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Покровская. Легионер: Паскуале. Открытие: Карацев. Разочарование: сборная России по плаванию.

Евгений Петров. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Медведев. 3. Большунов. 4. Логинов. 5. Нагорный. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Карацев. Разочарование: сборная России на Евро-2020.

Андрей Пичугин. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Большунов. 3. Великая. 4. Кучеров. 5. Сергачев. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Лихачев. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Карацев. Разочарование: сверхмерные действия правоохранительных органов по отношению к футбольным болельщикам.

Анастасия Плетнева. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Мельникова. 3. Д.Аверина. 4. Далалоян. 5. Медведев. Команда: сборная России по синхронному плаванию. Тренер: Покровская. Легионер: -. Открытие: Листунова. Разочарование: -.

Александр Привезенцев. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Нагорный. 4. Бацарашкина. 5. Рылов. Команда: женская сборная России по гандболу. Тренер: Витория. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Захарян. Разочарование: Черчесов.

Владимир Пушкарев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Туктамышева. 3. Нагорный. 4. Захарян. 5. Д.Аверина. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Федотов. Легионер: Жиго. Открытие: Валиева. Разочарование: Ларссон.

Игорь Рабинер. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Овечкин. 3. Медведев. 4. Василевский. 5. Далалоян. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Лихачев. Легионер: Нобоа. Открытие: Мичков. Разочарование: издевательства полиции над болельщиками после матча ЦСКА — «Зенит», тесно увязанные с введением Fan ID.

Сергей Разин. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Рылов. 3. Веснина. 4. Кучеров. 5. Капризов. Команда: «Сочи» (футбол). Тренер: Тедеско. Легионер: Азмун. Открытие: Мичков. Разочарование: ЦСКА (футбол).

Анастасия Рацкевич. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Туктамышева. 3. Медведев. 4. Ромашина. 5. Овечкин. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: Мишина/Галлямов. Разочарование: Черчесов.

Сергей Ревенко. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Ласицкене. 3. Бацарашкина. 4. Великая. 5. Овечкин. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Разин. Легионер: Азмун. Открытие: Мичков. Разочарование: российские клубы в еврокубках.

Алексей Рыбалко. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Рылов. 3. Веснина. 4. Ромашина. 5. Бацарашкина. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: А.Родионенко. Легионер: Нобоа. Открытие: Захарян. Разочарование: сборная России по футболу.

Екатерина Савостина. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Щербакова. 3. Нагорный. 4. Мельникова. 5. Медведев. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Азмун. Открытие: Валиева. Разочарование: Мазепин.

Дмитрий Самбуров. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Рылов. 4. Большунов. 5. Ласицкене. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Азмун. Открытие: Карацев. Разочарование: российский футбол.

Карен Саркисян. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Нагорный. 3. Далалоян. 4. Мельникова. 5. Овечкин. Команда: сборная России по футболу. Тренер: Карпин. Легионер: Азмун. Открытие: Захарян. Разочарование: Чалов.

Марат Сафин. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Рылов. 3. Евлоев. 4. Позднякова. 5. Храмцов. Команда: «Северсталь» (хоккей). Тренер: Разин. Легионер: Якс. Открытие: Тертышный. Разочарование: «Автомобилист» (хоккей).

Валентин Серегин. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Позднякова. 3. Медведев. 4. Ромашина. 5. Мельникова. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Лихачев. Легионер: Азмун. Открытие: Карацев. Разочарование: «Зенит» (футбол).

Андрей Сизякин. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Великая. 3. Шишкина. 4. Василевский. 5. Рылов. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: А.Родионенко. Легионер: Кварацхелия. Открытие: Захарян. Разочарование: Черчесов.

Георгий Скобликов. Спортсмены. 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Нагорный. 4. Д.Аверина. 5. Великая Команда: сборная России на Олимпийских играх. Тренер: Карпин. Легионер: Малком. Открытие: Селихов. Разочарование: Дзюба.

Михаил Скрыль. Спортсмены: 1. Василевский. 2. Медведев. 3. Рылов. 4. Овечкин. 5. Косторная. Команда: «Сочи» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Малком. Открытие: Сафонов. Разочарование: Зобнин.

Данила Слесарев. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Сидорова. 3. Позднякова. 4. Медведев. 5. Овечкин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Шиманьски. Открытие: сборная России по баскетболу 3х3. Разочарование: Мазепин.

Максим Сычев. Спортсмены: 1. Василевский. 2. Медведев. 3. Ласицкене. 4. Кучеров. 5. Рылов. Команда: «Авангард» (хоккей). Тренер: Хартли. Легионер: Азмун. Открытие: Карацев. Разочарование: Ал.Миранчук.

Егор Тарутин. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Ромашина. 3. Рылов. 4. Бацарашкина. 5. Овечкин. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Лихачев. Легионер: Азмун. Открытие: Сергеев. Разочарование: Ал.Миранчук.

Севастиан Терлецкий. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Медведев. 3. Рылов. 4. Бацарашкина. 5. Великая. Команда: сборная России по фехтованию. Тренер: Кафанов. Легионер: Дуглас Сантос. Открытие: Захарян. Разочарование: Дюков.

Андрей Тиссен. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Ласицкене. 3. Асташов. 4. Овечкин. 5. Великая. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Хартли. Легионер: Азмун. Открытие: Агаларов. Разочарование: автогол Федора Кудряшова.

Александр Тихов. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Рылов. 3. Ромашина. 4. Медведев. 5. Великая. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Покровская. Легионер: -. Открытие: Бацарашкина. Разочарование: «Спартак» (футбол).

Надежда Тонконог. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Василевский. 3. Валиева. 4. Туктамышева. 5. Медведев. Команда: «Северсталь» (хоккей). Тренер: Разин. Легионер: Хартикайнен. Открытие: Чинахов. Разочарование: сборная России по футболу.

Иван Торопцев. Спортсмены: 1. Василевский. 2. Кучеров. 3. Ласицкене. 4. Овечкин. 5. Дзюба. Команда: сборная России на Олимпийских играх. Тренер: Карпин. Легионер: Нобоа. Открытие: Агаларов. Разочарование: сборная России на Евро-2020.

Федор Успенский. Спортсмены: 1. Ромашина. 2. Большунов. 3. Бацарашкина. 4. Ласицкене. 5. Рылов. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Данченко. Легионер: Гудачек. Открытие: Мичков. Разочарование: российский футбол.

Александр Федоров. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Ромашина. 3. Далалоян. 4. Рылов. 5. Бацарашкина. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Покровская. Легионер: Гудачек. Открытие: Мичков. Разочарование: сборная России по футболу и российские клубы в еврокубках.

Сергей Федоров. Спортсмены: 1. Нагорный. 2. Рылов. 3. Бацарашкина. 4. Большунов. 5. Позднякова. Команда: «Сочи» (футбол). Тренер: Федотов. Легионер: Кофрие. Открытие: Захарян. Разочарование: Промес.

Александр Федоровский. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Ян. 3. Бацарашкина. 4. Медведев. 5. Великая. Команда: «Северсталь» (хоккей). Тренер: Разин. Легионер: -. Открытие: Капризов. Разочарование: Черчесов.

Дмитрий Фещенко. Спортсмены: 1. Василевский. 2. Овечкин. 3. Кучеров. 4. Толчинский. 5. Кузьменко. Команда: «Авангард» (хоккей). Тренер: Карпин. Легионер: Азмун. Открытие: Тертышный. Разочарование: Самсонов.

Владислав Флегонтов. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Нагорный. 3. Рылов. 4. Мельникова. 5. Ян. Команда: Team Spirit. Тренер: Мамедов. Легионер: Азмун. Открытие: Team Spirit. Разочарование: «Зенит» (футбол).

Артур Хайруллин. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Далалоян. 3. Сергачев. 4. Медведев. 5. Василевский. Команда: «Авангард» (хоккей). Тренер: Карпин. Легионер: Фукс. Открытие: Мичков. Разочарование: Дзюба.

Гоша Чернов. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Ромашина. 3. Медведев. 4. Щербакова. 5. Рылов. Команда: сборная России по пляжному футболу. Тренер: Лихачев. Легионер: Барриос. Открытие: Мичков. Разочарование: Россия без золотых медалей на ОИ в художественной гимнастике.

Александр Чурилин. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Позднякова. 3. Медведев. 4. Большунов. 5. Ласицкене. Команда: Team Spirit. Тренер: Мамедов. Легионер: Барриос. Открытие: Мичков. Разочарование: российские клубы в еврокубках.

Олег Шамонаев. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Карацев. 3. Щербакова. 4. Ромашина. 5. Большунов. Команда: сборная России по фехтованию. Тренер: Габрилян. Легионер: Азмун. Открытие: Федоровцева. Разочарование: Логинов.

Алексей Шевченко. Спортсмены: 1. Шипачев. 2. Подколзин. 3. Сорокин. 4. Шестеркин. 5. Бучневич. Команда: «Северсталь» (хоккей). Тренер: Разин. Легионер: Лайпсик. Открытие: Шестеркин. Разочарование: Капризов.

Иван Шитик. Спортсмены: 1. Ласицкене. 2. Медведев. 3. Рылов. 4. Щербакова. 5. Туктамышева. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Кварацхелия. Открытие: Валиева. Разочарование: сборная России по футболу.

Алла Шишкина (колумнист «СЭ»). Спортсмены: 1. Ромашина. 2. Мельникова. 3. Рылов. 4. Калина. 5. Жданов. Команда: сборная России по синхронному плаванию. Тренер: Лихачев. Легионер: -. Открытие: Листунова. Разочарование: сборная России на Евро-2020.

Роман Шишов. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Медведев. 3. Большунов. 4. Нагорный. 5. Махачев. Команда: сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Витория. Легионер: Азмун. Открытие: Захарян. Разочарование: Кудряшов.

Артем Якунин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Медведев. 4. Позднякова. 5. Рылов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Барриос. Открытие: Захарян. Разочарование: Зобнин.

Лучший спортсмен России-2021. 64 претендента.