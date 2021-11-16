Рублев выдал суперматч против Циципаса. С такой подачей Андрей может далеко дойти в Турине

Встреча развивалась так молниеносно, что Стефаносу даже не потребовался туалетный перерыв.

ATP Finals. Групповой турнир

Андрей Рублев (Россия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:4, 6:4

На итоговом-2020 в Лондоне Циципас обыграл Рублева, выиграв тай-брейк в решающем сете (уступая 2:5). То обидное поражение стоило Андрею выхода в полуфинал и красивого завершения фантастического сезона. В этом году Андрей взял реванш полуфинале Rotterdam Open, но уступил в решающем матче «Мастерса» в Монте-Карло. Это случилось в середине апреля. С тех пор на двоих они взяли всего один трофей: Стефанос выиграл титул в Лионе. Андрей дошел до финала на турнире ATP-500 в Галле (уступил Уго Умберу) и «Мастерсе» в Цицинате (поражение от Александра Зверева). У Циципаса был финал в Барселоне (проиграл Рафаэлю Надалю) и фиаско в финале «Ролан Гаррос». Грек выиграл два первых сета у Новака Джоковича, но не сумел дожать великого серба.

Последние же турниры у обоих не получались от слова совсем. Рублев из последних десяти матчей проиграл шесть. Циципас из последних семи — четыре. Причем во втором круге с Алексеем Попырином в Париже Стефаносу пришлось сниматься в середине первого сета из-за обострения хронической травмы. Перед стартом ATP Finals он сказал, что уже не испытывает таких сильных болей в локте и постарается быть максимально готовым к первой игре в Турине. Рублев также отметил, что две недели без турниров очень помогли ему перезагрузиться: «Чувствую, что снова прибавляю на корте и за его пределами, — сказал россиянин. — Конечно, я полностью выложусь и надеюсь хорошо выступить».

Превосходная подача

Перед игрой многие эксперты говорили, что быстрый туринский корт лучше подходит Рублеву. Стефаносу надо больше времени для ударов. Первый сет наглядно показал, что это именно так. Андрей постоянно цеплялся за подачу соперника, имел три брейк-пойнта в первом гейме, а затем очень уверенно сделал брейк в пятом. На своей же подаче россиянин был неподражаем, показав фантастический процент попадания первым мячом. Андрей лишь дважды подавал вторым мячом. У Циципаса же подача откровенно не пошла. Толи дело в больном локте, толи он не смог приспособиться к покрытию или к новым мячам. Всего первый сет продлился всего 42 минуты, закончившись уверенной победой Андрея.

Второй сет прошел под копирку первого, хотя у Рублева и просел процент подачи первым мячом. Это позволило Стефаносу впервые в матче зацепиться за брейк во втором гейме, но Андрей быстро исправился эйсом и еще двумя превосходными розыгрышами. А вот в пятом гейме россиянин второй раз взял подачу соперника. Андрей включил коронный форхенд, выиграл два очка виннерсами и, казалось, отправил Циципаса в нокаут. Но грек бы не стоял так высоко в рейтинге, если бы не постарался отыграться. Уже в следующем гейме дело дошло до «ровно», но в решающий момент нервы не подвели россиянина. Затем оба теннисиста продолжили уверенно брать свои подачи (например, девятый гейм Циципас выиграл за 57 секунд). Но это не смутило Рублева. Он вышел подавать на матч и начал гейм с двойной ошибки... Правда, после этого выиграл четыре розыгрыша подряд и выиграл свой второй матч на ATP Finals (в прошлом году Андрей обыграл Доминика Тима).

Red-hot start ?@AndreyRublev97 powers past 2019 champion Tsitsipas 6-4 6-4 to get his first win of the 2021 #NittoATPFinals pic.twitter.com/mv9gTC9m0N — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2021

Посмотрим, смогу ли я продолжить в том же духе

После матча Андрей излучал уверенность, которой ему так не хватало в сентябре-октябре.

— Испытываю потрясающее чувство, — сказал Рублев. — Ради этого мы тренируемся и живем. Чтобы выступать на таких турнирах, наслаждаться атмосферой и радовать болельщиков классным теннисом. Я сделал все, что мог и очень рад. Доволен собой. Хотя такое бывает нечасто. У меня шла не только подача. Я агрессивно принимал, агрессивно играл на задней линии. Хорошее начало. Но это только один матч, впереди еще целый турнир. Сегодня я был на высоте, но на следующей игре могу вернуться старый я. Посмотрим, смогу ли я продолжить в том же духе.

Радует, что в Турине нет ограничений по заполняемости трибун. Полный зал зрителей, звезды на трибунах. Многие успели уже изрядно соскучиться по такой атмосфере. Например, Златан Ибрагимович приехавший в Милана в Турин.