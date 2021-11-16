Даниил выиграл в Турине второй матч подряд и первым из участников ATP Finals пробился в плей-офф

ATP Finals. Красная группа

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)

Российские теннисисты успешно начали свой путь на Итоговом турнире. Накануне Андрей Рублев уверенно обыграл грека Стефаноса Циципаса, а во вторник Даниил Медведев одержал уже вторую победу в Турине. Во втором туре ему противостоял очень непростой соперник — Александр Зверев.

Изначально для того, чтобы выйти в полуфинал, Даниилу нужно было дожидаться результата матча Хуркач — Берреттини. Но Маттео снялся с турнира из-за травмы мышц живота, полученной во встрече со Зверевым. Его место занял другой молодой итальянец Янник Синнер. В итоге первым полуфиналистом ATP Finals досрочно стал лучший теннисист России.

Равные соперники

Александр имеет противоречивую репутацию. Разбирательства с его бывшей девушкой Ольгой Шарыповой наложили определенный отпечаток на его амплуа. По информации Sueddeutsche Zeitung, из-за обвинений в домашнем насилии Александр даже лишился контракта с техническим спонсором. Тем не менее немец продолжает выступать в экипировке бренда. ATP также открыла расследование в отношении третьей ракетки мира (он вернулся на это место, сместив Циципаса на этой неделе). Саша обвинения Шарыповой называет клеветой. Эта ситуация не повлияла на психологическое состояние Зверева. Он по-прежнему прекрасно общается со своими коллегами, а недавно у него появилась новая девушка, 32-летняя немецкая модель София Томалла, — культура отмены, пока вина Александра не доказана, не работает.

У Медведева со Зверевым долгая история противостояния. Ребята играют друг против друга с 2016 года — 11 встреч, учитывая нынешнюю, и все на хардовом покрытии. Еще на прошлой неделе Даниил довольно легко обыграл Сашу со счетом 6:2, 6:2 на «Мастерсе» в Париже, тем самым немного разозлив Зверева. Настрой на матч в Турине должен был быть в режиме «Мстителей»: у немца получилось доставить трудности россиянину, но взять реванш не удалось.

Сомнительный зашаг

Покрытие в Турине быстрое, что должно было сыграть в пользу Александра. Где-то это помогало, но все-таки большую роль здесь играла психология. Даниил был абсолютно спокоен на протяжении почти всего матча, а Александр выглядел удрученным и нервным. В первом сете россиянин держал ситуацию под контролем. Здесь были и красивые длинные розыгрыши, и некий акт безнадежности по спасению партии со стороны Зверева, и характерные для него двойные ошибки — игра на приеме у немца явно не шла. Александр старался играть под заднюю и даже крученными, но все было мимо.

Во втором сете Саша много для себя ошибался, ему не хватало терпения, а Даня в это время прекрасно читал игру. Но здесь уже и у Медведева пошли проблемы, которым эмоционально радовался его соперник, пытаясь завести и себя, и трибуны. Несмотря на полное отсутствие брейков и концентрации у немца, сет удалось довести до тай-брейка. И тут обстановка накалилась.

Medvedev's thoughts on it ? pic.twitter.com/T4nwW0H6xI — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2021

Даниилу засчитали сомнительный зашаг, который даже при повторе был незаметен. Медведев показал публике большой палец вниз, показывая свое недовольство, потому что она шумела на его подаче. Этот эпизод немного вывел россиянина из состояния равновесия, в результате которого тай-брейк был выигран Сашей. Таким образом, из четырех сыгранных между ними тай-брейков Даниил победил только один раз. Шамиль Тарпищев прокомментировал этот эпизод так:

— Матч получился хорошим при такой близости по классу соперников. Логично победил тот, кто был чуть-чуть сильнее. Что касается заступа, то я думаю, что он был. Это нехарактерно для Медведева, но судьи судят очень четко. Просто не надо было на это реагировать.

Валидольная концовка

Очистив разум, Даниил заиграл мобилизовано и легко брал геймы на своей подаче в третьем сете. Александр тоже выровнял уровень своего тенниса, постоянно меняя тактику. Хорошая подача Медведева и скоростные удары Зверева привели ход встречи вновь к тай-брейку, валидольному тринадцатому гейму. Все было на тоненького, ребята шли очень близко друг к другу, зарабатывая очко за очком. Но Даниил, взяв инициативу в свои руки, уверенно завершил матч, наконец-то выиграв первый тай-брейк в противостоянии с Сашей. «Один из тех матчей, который будешь вспоминать», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

7 wins in a row at the #NittoATPFinals ?@DaniilMedwed is on the hunt for back-to-back titles! pic.twitter.com/Dfh4ajk4zJ — ATP Tour (@atptour) November 16, 2021

Следующий соперник Даниила — итальянец Янник Синнер, который приехал в Турин в качестве запасного и внезапно получил шанс сыграть на Итоговом. Зрители будут определенно на стороне Синнера, но класс соперников здесь неравный. Тем не менее, матч будет непростым. Хорошие шансы остаются также и на русский полуфинал турнира. Медведев досрочно выиграл «Красную» группу. У Рублева в «Зеленой» впереди матч с Джоковичем и Руудом, трудными соперниками, но потенциально с кем-то из них вырвать победу можно.