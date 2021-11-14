Медведев сделал первый шаг к защите титула. Даниил начал итоговый турнир с победы

Россиянин обыграл Хуберта Хуркача в дебютном поединке ATP Finals.

ATP Finals. Групповой турнир

Даниил Медведев (Россия, 2) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Лучший теннисист России открыл Итоговый турнир волевой победой над крайне неудобным и мотивированным соперником. Тяжело было переоценить важность этого противостояния. Хуркач дебютировал на Итоговом турнире и хотел показать себя с лучшей стороны. Хуберт прекрасно играет на быстром харде и обычно демонстрирует стабильный теннис с первых дней соревнований. Медведеву же нужно больше времени, чтобы «вкатиться» в турнир. Последняя встреча теннисистов была максимально напряженной и завершилась победой россиянина только на тай-брейке решающего сета. Начинать защиту титула с поражения, конечно же, не хотелось, россиянин сделал все, чтобы этого избежать.

Каждое противостояние Медведева и Хуркача получается максимально упорным. В первом сете Даниил выбрал прием, но дальше «дьюса» на чужой подаче так добраться и не смог. Оба теннисиста прекрасно подавали, и их ждал четвертый тай-брейк за последние три встречи, в котором россиянин уступил, но продемонстрировал характер, отыграв три сет-пойнта. Первый сет остался за поляком — 7:6.

Во второй партии Медведев сразу же «взял быка за рога» и сделал ранний брейк. Даниил вкатился в поединок и быстро повел со счетом 3:0. Россиянин прекрасно подавал и довел сет до уверенной победы — 6:3. Уверенность Даниила росла с каждой минутой, Хуркач все больше зажимался и играл неуверенно. В начале третьей партии Медведев сразу же получил двойной брейк-поинт и выиграл еще одну подачу соперника. Российский теннисист радовал стабильностью и довел третий сет до логического завершения, обыграв поляка со счетом 6:4. После второго сета Медведев полностью управлял игрой, Хуберту же не хватило как опыта, так и ментальной подготовки к турниру такого уровня.

— Болельщикам бы больше понравилось, если бы корт был помедленнее, — отметил Даниил после матча. — Мне ни пришлось отыгрывать ни одного брейк-пойнта, так что в каком-то смысле я не оказывался под давлением. У меня было только два гейма на подаче Хуберта, когда я дошел до брейк-пойнтов. Очень рад, что ими воспользовался. Играть здесь очень сложно — как только выполняешь хороший удар, розыгрыш уже завершен. И мы оба стремились нанести этот первый хороший удар, и у меня получалось чуть лучше. Все решало, кто первым нанесет два хороших удара. И я старался делать это лучше, чем в первом сете.

Следующий соперник Даниила — итальянец Маттео Берреттини, который играет на этом турнире при своих болельщиках. Медведеву будет сложно, ведь против него будет не только Берреттини, но и шестнадцать с половиной тысяч болельщиков стадиона «Pala Alpitour». Напомним, что в одной группе с Медведевым также играет немец Александр Зверев — поединок с ним станет самым сложным для нашей звезды на групповом этапе в Турине. Ну, а в понедельник российским болельщикам предстоит переживать за Андрея Рублева, который открывает Итоговый турнир матчем против Стефаноса Циципаса из Греции.

Валентин Лозовский