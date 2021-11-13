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Медведев защищает титул. Рублев впервые сыграет с Джоковичем. ATP Finals — уже в воскресенье

13 ноября, 23:00
Андрей Рублев, Александр Зверев, Маттео Берреттини, Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Хуберт Хуркач. Фото Getty Images
Андрей Рублев, Александр Зверев, Маттео Берреттини, Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Хуберт Хуркач. Фото Getty Images
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Итоговый турнир переехал из Лондона в Турин, где с 14 по 21 ноября сыграют восемь лучших теннисистов этого года.

Действующий победитель соревнований — россиянин Даниил Медведев попал в непростую группу. Андрей Рублев в первый раз сыграет с Новаком Джоковичем. Жребий разбросал наших звезд по разным группам, но у обоих есть все шансы выйти в полуфинал. Давайте разбираться, что приготовил нам итоговый турнир.

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Что такое ATP Finals и с чем его едят?

Ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон. В соревнованиях принимают участие 8 лучших игроков минувшего года. Действующим победителем является Даниил Медведев. Первый ATP Finals прошел в 1970 году, и нынешний розыгрыш будет уже 52-м по счету. Предыдущие 12 лет турнир проводился в Лондоне и только сейчас перебрался в Турин. Как минимум до 2025 года восемь лучших игроков сезона будут бороться за трофей на кортах самой большой крытой итальянской арены — Pala Alpitour. Призовые соревнований в этом году составят 7,25 миллиона долларов.

Публикация от Nitto ATP Finals (@nittoatpfinals)

Правила Итогового турнира

Итоговый турнир проводится по смешанной системе. Теннисистов делят на две группы. Два игрока с наивысшим рейтингом разводятся по разным группам с целью повысить зрелищность соревнований, ведь в такой ситуации они сойдутся не ранее полуфинала. Шестеро оставшихся в соответствии с набранными очками квалифицируются под номерами 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, образуя три пары, в которых жребием определяется попадание в красную или зеленую группу.

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Жеребьевка

Действующий чемпион турнира россиянин Даниил Медведев выступит в красной группе, где его соперниками станут Александр Зверев, Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач. Группа досталась Даниилу неприятная — все его соперники отлично играют на быстром харде. Многое будет решаться в открывающем турнир поединке. 14 ноября, не ранее 16.00 по Москве, Медведев начнет защиту титула поединка против Хуберта Хуркача. Поляк обычно быстро вкатывается в соревнования, россиянину же нужно для этого больше времени. Но игра Даниила, безусловно, внушает оптимизм, ведь он единственный, кому удалось по ходу сезона обыграть каждого из участников этих соревнований.

Второй наш представитель — Андрей Рублев попал в зеленую группу и составит компанию Новаку Джоковичу, Стефаносу Циципасу и Касперу Рууду. Наконец-то мы увидим первое противостояние Новака и Андрея, и вообще жребий довольно позитивный. У Циципаса воспаление локтя, Рууд удачнее играет на другом покрытии, здесь в первый раз и во всех четырех личных встречах проиграл Рублеву. С Джоковичем будет сложно, как может быть легко с первым номером мирового рейтинга? Но все зависит от ментального состояния Андрея. Россиянин начнет свои выступления на турнире не ранее 23.00 по Москве 15 ноября встречей против Стефаноса Циципаса.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал жеребьевку в Турине: «Группы получились очень равноценные. Что касается Рублева, он уставший. Андрей так и не восстановился с «Кубка Кремля» именно в плане нервов. А от них всегда зависит очень многое. Джокович в их группе выглядит искуснее всех, а с Циципасом и Руудом Андрей может играть на равных и бороться. Повторюсь, главное — нервы. Что касается группы Медведева, Дане будет чуть полегче. Он равномерно набирал форму и очень достойно сыграл с Джоковичем финал «Парижа». В отношении Дани очень большую роль будет играть степень усталости. Группа также очень ровная и интересная, — приводит слова Шамиля Тарпищева «Чемпионат».

Жеребьевка ATP Finals
Зеленая группа: Новак Джокович (1), Стефанос Циципас (4), Андрей Рублев (5), Каспер Рууд (8)
Красная группа: Даниил Медведев (2), Александр Зверев (3), Маттео Берреттини (6), Хуберт Хуркач (7)

7&nbsp;ноября. Париж. Новак Джокович и&nbsp;Даниил Медведев. Невероятный реванш в Париже. Джокович вытащил матч против Медведева, проиграв первый сет

Статистика личных встреч с соперниками по группе Даниила и Андрея

Счет личных встреч Даниила Медведева с соперниками по группе: Берреттини — 2-0; Зверев — 5-5; Хуркач — 1-1. Медведев и Зверев уже побеждали на этих соревнованиях и выглядят фаворитами группы, но каждый из оставшихся соперников может преподнести сюрприз, этим и прекрасен Итоговый турнир.

Счет личных встреч Андрея Рублева с соперниками по группе: Джокович — 0-0; Рууд — 4-0; Циципас — 3-4. Джокович и Циципас также уже побеждали на ATP Finals и на первый взгляд кажутся сильнейшими, но, как я уже говорил ранее, у Рублева есть все шансы выйти в полуфинал. Андрей также поделился ожиданиями о своей первой встрече с первой ракеткой мира — Новаком Джоковичем.

«Мы наконец-то встретимся. Я думаю, это должно было случиться намного раньше, — но случится тут. Я пока об этом не думал, потому что сначала у меня матч со Стефаносом Циципасом и я не хочу заглядывать слишком далеко. Вообще, мне нечего терять, давления нет никакого. Даже если я легко проиграю, ничего не будет. Когда играешь с одним из величайших, нужно просто верить и выкладываться. Это единственный путь», — сказал Рублев Tennis TV.

Валентин Лозовский

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