Итоговый турнир переехал из Лондона в Турин, где с 14 по 21 ноября сыграют восемь лучших теннисистов этого года.

Действующий победитель соревнований — россиянин Даниил Медведев попал в непростую группу. Андрей Рублев в первый раз сыграет с Новаком Джоковичем. Жребий разбросал наших звезд по разным группам, но у обоих есть все шансы выйти в полуфинал. Давайте разбираться, что приготовил нам итоговый турнир.

Что такое ATP Finals и с чем его едят?

Ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон. В соревнованиях принимают участие 8 лучших игроков минувшего года. Действующим победителем является Даниил Медведев. Первый ATP Finals прошел в 1970 году, и нынешний розыгрыш будет уже 52-м по счету. Предыдущие 12 лет турнир проводился в Лондоне и только сейчас перебрался в Турин. Как минимум до 2025 года восемь лучших игроков сезона будут бороться за трофей на кортах самой большой крытой итальянской арены — Pala Alpitour. Призовые соревнований в этом году составят 7,25 миллиона долларов.

Правила Итогового турнира

Итоговый турнир проводится по смешанной системе. Теннисистов делят на две группы. Два игрока с наивысшим рейтингом разводятся по разным группам с целью повысить зрелищность соревнований, ведь в такой ситуации они сойдутся не ранее полуфинала. Шестеро оставшихся в соответствии с набранными очками квалифицируются под номерами 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, образуя три пары, в которых жребием определяется попадание в красную или зеленую группу.

Жеребьевка

Действующий чемпион турнира россиянин Даниил Медведев выступит в красной группе, где его соперниками станут Александр Зверев, Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач. Группа досталась Даниилу неприятная — все его соперники отлично играют на быстром харде. Многое будет решаться в открывающем турнир поединке. 14 ноября, не ранее 16.00 по Москве, Медведев начнет защиту титула поединка против Хуберта Хуркача. Поляк обычно быстро вкатывается в соревнования, россиянину же нужно для этого больше времени. Но игра Даниила, безусловно, внушает оптимизм, ведь он единственный, кому удалось по ходу сезона обыграть каждого из участников этих соревнований.

? RED GROUP ?



?? Daniil Medvedev

?? Alexander Zverev

?? Matteo Berrettini

?? Hubert Hurkacz pic.twitter.com/CrcQi9i7dM — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2021

Второй наш представитель — Андрей Рублев попал в зеленую группу и составит компанию Новаку Джоковичу, Стефаносу Циципасу и Касперу Рууду. Наконец-то мы увидим первое противостояние Новака и Андрея, и вообще жребий довольно позитивный. У Циципаса воспаление локтя, Рууд удачнее играет на другом покрытии, здесь в первый раз и во всех четырех личных встречах проиграл Рублеву. С Джоковичем будет сложно, как может быть легко с первым номером мирового рейтинга? Но все зависит от ментального состояния Андрея. Россиянин начнет свои выступления на турнире не ранее 23.00 по Москве 15 ноября встречей против Стефаноса Циципаса.

2021 #NittoATPFinals Draw:



? GREEN GROUP ?



?? Novak Djokovic

?? Stefanos Tsitsipas

?? Andrey Rublev

?? Casper Ruud pic.twitter.com/e1kcAlJB31 — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2021

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал жеребьевку в Турине: «Группы получились очень равноценные. Что касается Рублева, он уставший. Андрей так и не восстановился с «Кубка Кремля» именно в плане нервов. А от них всегда зависит очень многое. Джокович в их группе выглядит искуснее всех, а с Циципасом и Руудом Андрей может играть на равных и бороться. Повторюсь, главное — нервы. Что касается группы Медведева, Дане будет чуть полегче. Он равномерно набирал форму и очень достойно сыграл с Джоковичем финал «Парижа». В отношении Дани очень большую роль будет играть степень усталости. Группа также очень ровная и интересная, — приводит слова Шамиля Тарпищева «Чемпионат».

Жеребьевка ATP Finals

Зеленая группа: Новак Джокович (1), Стефанос Циципас (4), Андрей Рублев (5), Каспер Рууд (8)

Красная группа: Даниил Медведев (2), Александр Зверев (3), Маттео Берреттини (6), Хуберт Хуркач (7)

Статистика личных встреч с соперниками по группе Даниила и Андрея

Счет личных встреч Даниила Медведева с соперниками по группе: Берреттини — 2-0; Зверев — 5-5; Хуркач — 1-1. Медведев и Зверев уже побеждали на этих соревнованиях и выглядят фаворитами группы, но каждый из оставшихся соперников может преподнести сюрприз, этим и прекрасен Итоговый турнир.

Счет личных встреч Андрея Рублева с соперниками по группе: Джокович — 0-0; Рууд — 4-0; Циципас — 3-4. Джокович и Циципас также уже побеждали на ATP Finals и на первый взгляд кажутся сильнейшими, но, как я уже говорил ранее, у Рублева есть все шансы выйти в полуфинал. Андрей также поделился ожиданиями о своей первой встрече с первой ракеткой мира — Новаком Джоковичем.

«Мы наконец-то встретимся. Я думаю, это должно было случиться намного раньше, — но случится тут. Я пока об этом не думал, потому что сначала у меня матч со Стефаносом Циципасом и я не хочу заглядывать слишком далеко. Вообще, мне нечего терять, давления нет никакого. Даже если я легко проиграю, ничего не будет. Когда играешь с одним из величайших, нужно просто верить и выкладываться. Это единственный путь», — сказал Рублев Tennis TV.

Валентин Лозовский